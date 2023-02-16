Emine Erdoğan'dan üç ülkeye teşekkür

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye verdikleri destek için Azerbaycan, BAE ve Katar için teşekkür mesajları yayımladı.

Mesajında, BAE'nin Türkiye'ye yardımlarına ilişkin verilere de yer veren Emine Erdoğan, "BAE Kızılayı tarafından başlatılan 'Bridges of Goods' insani yardım kampanyasına destek veren BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in değerli annesi Şeyha Fatıma binti Mubarek'e ve BAE halkına teşekkür ediyorum. Bu afeti, dost halkların dayanışmasıyla atlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "ACINIZ, ACIMIZDIR DİYEN AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ"



Diğer paylaşımında ise Azerbaycan'a ve İlham Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva'ya destekleri için şükranlarını sunan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"(Acınız, acımızdır) diyen Azerbaycanlı kardeşlerimizi unutmayacağız. Arama-kurtarma ekipleri başta olmak üzere insani yardım uçaklarıyla ilk günden itibaren bizimle olan Azerbaycan'a ve değerli dostum Mehriban Aliyeva'ya destekleri için şükranlarımı sunuyorum."

- "YARDIM ELİNİ UZATAN ÜLKELERİN DOSTLUĞUNU DAİMA HATIRLAYACAĞIZ"



Emine Erdoğan, bir diğer paylaşımında ise "Türkiye'ye yardım elini uzatan ülkelerin dostluğunu daima hatırlayacağız. Depremzede vatandaşlarımız için düzenlenen yürüyüşe katılarak, yardım kampanyasına destek olan Katar Emiri'nin kıymetli annesi Şeyha Moza binti Nasır'a ve tüm dost Katar halkına teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.