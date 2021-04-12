İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2021 Pazartesi / 1 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1633
  • EURO
    9,7681
  • ALTIN
    457.593
  • BIST100
    1393.24
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan'dan Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'ın eşine mektup
Güncel

Emine Erdoğan'dan Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'ın eşine mektup

Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Ayşe Sözen Usluer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mektubunu, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'in eşi Sayyida Ahad Bint Abdullah bin Hamad Al Busaidi'ye takdim etti.

AA12 Nisan 2021 Pazartesi 00:23 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 00:23
ABONE OL

Büyükelçi Usluer, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün Saygıdeğer Hanımefendimiz Emine Erdoğan'ın mektubunu Umman Sultanının refikaları Sayyida Ahad Bint Abdullah bin Hamad Al Busaidi'ye takdim etmekten, bu vesileyle kendileri ile seçkin bir buluşma gerçekleştirmekten büyük onur duydum." ifadelerini kullandı.

Mektubun takdim edildiği görüşmede, iki ülke arasındaki köklü kardeşlik ilişkileri temelinde eğitim ve kültür başta olmak üzere iş birliği konuları görüşüldü.

Söz konusu mektup, Umman basınında geniş şekilde yer aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.