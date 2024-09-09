Emine Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmen için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da, öğrencilerin bu heyecanına ortak oldu, yeni eğitim yılında öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "#OkullarAçılıyor" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Büyümek, öğrenmekle başlar. Yeni eğitim yılının, nice öğrenmelerle çocuklarımızın yüreklerini zenginleştirmesini temenni ediyorum. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı ve huzurlu bir eğitim yılı diliyorum."