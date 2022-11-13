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Emine Erdoğan'dan Ziroat Mirziyoyeva'ya teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ev sahiplikleri için Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva'ya teşekkür etti.

AA13 Kasım 2022 Pazar 02:52 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Ziroat Mirziyoyeva'ya teşekkür
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Özbekistan'daki ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Ziroat Mirziyoyeva'ya teşekkürlerini ileten Emine Erdoğan, paylaşımında "Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Özbekistan'da samimi ev sahiplikleri için değerli dostum Ziroat Mirziyoyeva Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

Emine Erdoğan, Özbekistan ziyaretine ilişkin bir video da paylaştı. Videoda, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen "Sıfır Atık" projesi iyi niyet beyanına, lider eşlerinin destek imzalarını attıkları anlar yer aldı.

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