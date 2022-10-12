UNESCO'nun 215. Yürütme Kurulu Toplantısı'nda konuşan Türkiye'nin UNESCO Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet eğitim, çevre, yapay zeka ve iklim değişikliğine dair küresel gelişmeleri değerlendirdi.

Büyükelçi Aybet, nisanda gerçekleşen bir önceki Yönetim Kurulu Toplantısı'ndan bu yana dünyanın daha iyi bir yere gitmediğini belirterek "Küresel ekonomik kriz, tedarik zincirindeki sorunlar, gıda ve enerji sıkıntıları, devam eden çatışmalar hayatımızı etkilemekte, çabalarımıza gölge düşürmektedir." dedi.

- RUSYA'NIN İLHAK KARARINI REDDEDİYORUZ

Rusya-Ukrayna savaşının ardından UNESCO Yönetim Kurulunun 7. Özel Toplantısı'nda alınan kararları Türkiye'nin desteklediğini vurgulayan Aybet, "Bu vesileyle Rusya'nın Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etme kararını reddettiğimizi ve Rusya'nın yasa dışı referandumla Kırım'ı ilhak kararını da tanımadığımızı yineliyorum." diye konuştu.

Gülnur Aybet, son 2 yıllık süreçte eğitimin önemli bir gündem konusu olduğuna dikkati çekti. Aybet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay New York'ta düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'ndeki "güçlü toplumların yalnız yüksek kaliteli eğitim süreciyle var olabileceği" tespitini paylaştı.

UNESCO'nun Küresel Eğitim İşbirliği Mekanizması'nı yeniden yapılandırmadaki öncü rolünü desteklemeyi sürdüreceklerini kaydeden Aybet, buna dair geçen ay imzalanan Paris Bildirisi'ne desteklerini ilettiklerinin altını çizdi.

- TÜRKİYE YAPAY ZEKA STRATEJİSİ OLAN ÜLKELER ARASINDA

Aybet, yapay zekanın insanlığın geleceği ve sürdürülebilir kalkınma yolunda önemli potansiyel taşıdığını belirterek "Türkiye, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni geçen yıl devreye sokarak yapay zeka stratejisine sahip ülkeler arasına girdi." ifadesini kullandı.

İklim değişikliği, gıda güvenliği ve temiz suya erişim gibi konuların da dünyanın uğraştığı sorunlar arasında yer aldığını vurgulayan Aybet, Emine Erdoğan'ın himayesindeki "Sıfır Atık" projesinin bu sorunlara çözüm üretme kapsamında özel ilgi hak ettiğini dile getirdi.

- HEDEF 2035'TE YÜZDE 60 ATIK GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Aybet, proje kapsamında Türkiye'nin 2035'te küresel atık geri dönüşüm oranını yüzde 60'a yükseltmeyi hedeflediğini hatırlatarak "BM Genel Kurulu marjında sayın Emine Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı." dedi.

Kısa sürede üst düzey 20 ismin daha bu beyanı imzaladığı bilgisini veren Aybet, "Tüm UNESCO üyesi ülkelere, diğer ülkelere katılarak bu ideali destekleme çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.