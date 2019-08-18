Eminönü yeraltı çarşısında esnaf kurtardığı ayakkabıları kuruması için merdivenlere sıraladı
Eminönü'nde su basan yeraltı çarşısında esnaf kurtardığı ayakkabıları kuruması için merdivenlere sıraladı.
- DHA
Eminönü'nde sel suyunun bastığı yeraltı çarşısında esnafın çalışması sürüyor. Alt geçitte bulunan çarşısının esnafı, sudan etkilenen ürünleri kuruması için alt geçidin merdivenlerine sıraladı.
Sıralanan ayakkabılar ilginç görüntüler oluşturdu.
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