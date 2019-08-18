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Eminönü yeraltı çarşısında esnaf kurtardığı ayakkabıları kuruması için merdivenlere sıraladı

Eminönü'nde su basan yeraltı çarşısında esnaf kurtardığı ayakkabıları kuruması için merdivenlere sıraladı.

  • DHA
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Eminönü'nde sel suyunun bastığı yeraltı çarşısında esnafın çalışması sürüyor. Alt geçitte bulunan çarşısının esnafı,  sudan etkilenen ürünleri kuruması için alt geçidin merdivenlerine sıraladı.

Sıralanan ayakkabılar ilginç görüntüler oluşturdu.

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