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Güncel

'Emitasyon lahit'i satmaya çalışan zanlılar yakalandı

Afyonkarahisar'da plastik ve galvaniz saçtan yapılan sahte lahit ele geçirildi. Lahit incelenmek üzere Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, iş yeri sahibi D.G. gözaltına alındı.

AA19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:59 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:59
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultandağı ilçesinde bir kişinin Roma dönemine ait olduğunu iddia ettiği lahiti satmaya çalıştığı bilgisini aldı.

Harekete geçen ekiplerin, şüphelinin iş yerine düzenlediği baskında, lahit ele geçirildi.

Lahit incelenmek üzere Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, iş yeri sahibi D.G. gözaltına alındı.

Müze Müdürlüğüne getirilen lahitin, yapılan incelemede sahte olduğu ortaya çıktı.

Emitasyon lahitin galvaniz saç ve plastik ile yapıldığı, ardından boyandığı tespit edildi.

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