İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2025 Perşembe / 20 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7783
  • EURO
    47,8945
  • ALTIN
    4405.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emlakçısını arayarak vahşeti ihbar etti! 1000 km uzakta yakayı ele verdi
Güncel

Emlakçısını arayarak vahşeti ihbar etti! 1000 km uzakta yakayı ele verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde kiraladığı evde arkadaşını öldüren M.U. (21), olaydan saatler sonra Gümüşhane'de kalacak yer sorduğu bekçiler tarafından tespit edilip polis operasyonuyla yakalandı.

IHA14 Ağustos 2025 Perşembe 07:20 - Güncelleme:
Emlakçısını arayarak vahşeti ihbar etti! 1000 km uzakta yakayı ele verdi
ABONE OL

Olay, saat 15.30 sıralarında Alanya'nın Saray Mahallesi Türker Çıkmazı Sokak'ta bulunan bir apartmanın 1. katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.U. yaklaşık 3 ay önce emlakçıdan ev kiralayan iki kişi birlikte yaşamaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle M.U., birlikte yaşadığı ismi henüz öğrenilemeyen erkek arkadaşını başından tabancayla vurarak öldürdü.

İddiaya göre M.U., kiraladıkları evin emlakçısını arayarak, "Tuttuğum evde cinayet işledim" dedi. Emlakçı durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, şahsın cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

KALACAK YER SORDUĞU BEKÇİLER TARAFINDAN TESPİT EDİLİP YAKALANDI

Olay yerinden kaçan M.U., gece saatlerinde Gümüşhane'de yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane'ye kaçan ve kendilerine kalacak yer soran şahsın hareketlerinden şüphelenen çarşı ve mahalle bekçileri, kimlik kontrolü sırasında M.U.'nun cinayet şüphelisi olduğunu tespit ederek polis ekipleriyle yaptıkları operasyonda şahsı bir erkek yurdunda yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.