İSTANBUL 19°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2021 Çarşamba / 2 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0897
  • EURO
    9,6982
  • ALTIN
    451.429
  • BIST100
    1409.19
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emniyet Genel Müdürlüğü ''maske cezası'' mesajına karşı vatandaşları uyardı
Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü ''maske cezası'' mesajına karşı vatandaşları uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü, haklarında 'maske cezası' kesildiğine dair ifadeler içeren kısa mesajdaki bağlantı linkine tıklamamaları konusunda vatandaşları uyardı.

AA14 Nisan 2021 Çarşamba 22:53 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 22:53
ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının, güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yeni dolandırıcılık sistemine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Dolandırıcılar tarafından son günlerde cep telefonlarına "Sayın vatandaşımız hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır." ifadeleri ile bağlantı linkinin yer aldığı mesaj gönderildiği aktarılan paylaşımda, bu tür mesajın gelmesi halinde bağlantı linkine tıklanmaması uyarısında bulunuldu.

Paylaşımda, "Dolandırıcıların oltasına düşmeyelim. Güvenilirliğinden emin olmadığımız bağlantılara tıklamayalım. Güvenilir bilgi için resmi kaynakları takip edelim." ifadeleri yer aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.