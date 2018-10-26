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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında şehirler arası yollarda helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, 'Trafik Kazalarını Önleme Planı' kapsamında İstanbul'da, helikopter destekli denetimler gerçekleştirildi.

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Çamlıca Gişeleri Anadolu Yakası İstasyon Amirliği'nde yapılan denetimde, emniyet birimleri hem yoldaki uygulama noktasında hem de helikopterle havada hazır bulundu.

Uygulama sırasında, trafiğin yoğun olduğu yollarda kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edilerek ekiplere bildirildi.

Bu çerçevede, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.

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