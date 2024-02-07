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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ülke genelindeki trafik kazalarında 195 kişi hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre; Ocak ayında ülke genelindeki trafik kazalarında 195 kişi hayatını kaybetti; 23 bin 534 kişi yaralandı.

DHA7 Şubat 2024 Çarşamba 17:16 - Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ülke genelindeki trafik kazalarında 195 kişi hayatını kaybetti
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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Ocak ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri ve aralık ayında meydana gelen trafik kazalarından mobese kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Bu verilere göre ocak ayında Türkiye genelinde 157'si ölümlü, 16 bin 64'ü yaralanmalı, 28 bin 498'i hasarlı olmak üzere toplam 44 bin 719 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 195 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 534 kişi yaralandı.

Kazalarda en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."

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