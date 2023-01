Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Tek bir terörist dahi bırakmamak nihai hedefimiz

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığındaki Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen 'İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'na katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Genel Müdür Aktaş, Türk polisinin her koşulda göreve hazır olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Karada, havada, denizde gece ve gündüzde güven ve huzuru sağlamak için fedakarca görev yapan ve her bir vatandaşımızın can, mal ve namus güvenliğinin sorumluluğunu taşıyan emniyet teşkilatımız her türlü suç ve suçluyla mücadelesinde her geçen gün daha da başarılı sonuçlar almaktadır. Hiç şüphesiz ki bu başarıda 2 asra yaklaşan tecrübemizin, imkan ve kabiliyetlerimizin artmasının mesleki donanımı çok daha güçlü ve nitelikli personel yapımızın payı büyüktür. 85 milyonun başını yastığa rahat koyması için bilgi, birikim, tecrübe ve kabiliyetini, cesaret ve özverisi ile harmanlayan her bir meslektaşım güvenli geleceğimizin teminatıdır."

"TEK BİR TERÖRİST DAHİ BIRAKMAMAK VE BU SORUNU ÜLKEMİZ GÜNDEMİNDEN ÇIKARMAK NİHAİ HEDEFİMİZDİR"

Teröre karşı kararlı mücadeleden taviz vermeyeceklerini aktaran Aktaş, "Ülkemiz ve dünyanın en önemli güvenlik başlıklarından biri terörle mücadelemiz hiç şüphesiz ki kesintisiz ve tavizsiz bir şekilde devam etmektedir. Geldiğimiz noktada kararlı bir irade, planlı ve çok boyutlu bir strateji, etkin koordinasyon ile terör tehdidini yok etmeye yönelik çok önemli neticeler elde ettik. Elbette ki tek bir terörist dahi bırakmamak ve bu sorunu ülkemiz gündeminden çıkarmak nihai hedefimizdir. Ayrıca vatandaşımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldırarak genel asayişin sağlanması noktasında da yine üstün bir gayret ortaya koyuyor, organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"TRAFİKTEKİ CAN KAYBI SAYISINI HEP BİRLİKTE DAHA DA AZALTACAĞIZ"

Her alanda çalışmaları gayretle sürdüklerini ifade eden Aktaş, "Gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu ile mücadelede kökünü kurutma operasyonları başta olmak üzere hem operasyonel anlamda hem de bilgilendirme, bilinçlendirme ve her kesimi sürece dahil ederek ortak akılla, ortak duyarlılıkla bu sorunu çözme noktasında bu çalışmaları sürdürüyoruz. Yaya yolcu ve sürücü güvenliği için etkin sürekli ve yoğun denetimler her kesimi kapsayan eğitim kampanyaları ilaveten üstün gayretimiz neticesinde elde ettiğimiz başarı seviyesini yükseltecek trafikteki can kaybı sayısını hep birlikte daha da azaltacağız" diye konuştu.

"VARIMIZI, YOĞUMUZU ORTAYA KOYMAYA 2023'DE DE DEVAM EDECEĞİZ"

Her yıl olduğu gibi bu yıl da azimle çalışacaklarını kaydeden Aktaş, "Bunlara ilaveten her türlü manipülasyona açık olan, fail ve mağdurları her geçen gün artan siber suçlarla mücadelemizi uluslararası standartlardaki teknolojik donanımla etkin bir şekilde sürdürmekteyiz. Hiç şüphesiz ki 333 bini aşkın personelimiz, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan projelerimiz, hayatı kolaylaştırarak her bir canlıyı korumayı tek bir tuşa indiren mobil uygulamalarımız, standard üstü araç gereç ve teçhizatımız, gelişmiş bilişim sistemlerimiz, polisle operasyonel faaliyetlerde etkinliğimizi ve hızımızı artıran İHA, SİHA ve atak helikopterlerimiz ile birlikte her şehir, mahalle ve sokağın huzurlu olması için varımızı, yoğumuzu ortaya koymaya 2023'de de devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer aldı.