Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya 'ankesör' soruşturmasının detaylarını anlattı

Radyo Viva, Show Radyo, ve Polis Radyosu’nun ortak yayınında Ağır Masa’nın konuğu olan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya FETÖ’ye yönelik ankesörlü telefon soruşturmasıyla ilgili son rakamları ilk kez açıkladı. Uzunkaya 81 ile yayılan operasyonlarda şu ana kadar 4 bin hat tespit ettiklerini, 12 bin şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Türk Polis Teşkilatı’nın 174. Kuruluş Yılı etkinlikleri kapsamında Radyo Viva, Show Radyo ve Polis Radyosu ile ortak yayın yaparak bir ilki gerçekleştirdi. Radyo Viva’da yayınlanan Ağır Masa Ankara’dan yaptığı özel yayında Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’yı konuk etti. Polis teşkilatından Türkiye’nin gündemindeki soruşturmalara uyuşturucu ile mücadeleden siber suçlara kadar can alıcı sorularını yanıtlayan Uzunkaya, çok önemli mesajlar verdi:

İşte Celal Uzunkaya’nın açıklamaları:

ARTIK TEŞKİLAT MENSUPLARININ HEPSİ TAHSİLLİ

“47 yıldır içinde bulunduğum emniyet teşkilatımızda yüksek okul mezunu sayısı yüzde 2-3’tü. Bugün Emniyet Teşkilatımızın yüzde 100’e yakını üniversite ve yüksekokul mezunu. Lisansüstü ve doktora eğitimi yapmış yüzde 3-5’lik dilimlere varan personelimiz var. Emniyet Teşkilatımızın personel sayısı 309 bini buldu.”

EN ÜST DÜZEYDE TEKNOLOJİ KULLANIYORUZ

“Yıllarca suçluların arkasından koşturan bir yapıdan şu anda ön alan, suç alanlarını daraltan suçlularının muhtemel kabiliyetlerine göre önceden bir takım alternatifli tedbirler geliştiren çok daha profesyonel bir polis yapılanmasına gidildi. Böyle bir süreçte emniyet teşkilatının her yönü ile karşısına çıkabilecek ihtiyaçlarını, taleplerini de doğal olarak karşılamak durumundasınız. Teşkilatımızın özellikle bilgi teknolojileri, iletişim, bilişim konularında son yıllarında belki hemen hemen tüm kurumlarda iddialı olarak söyleye bilirim ki çok daha üst düzeyde teknolojiyi kullanan ve bunu görev alanına yansıtan bir teşkilatız.”

KASA HIRSIZLARININ YERİNİ SİBER SUÇLULAR ALDI

“Siber suçlarından bilişim suçlarına sanal dünyada ki olan her türlü suç alanlarına artık bugün günümüzde yıllar öncesi eline balyozları çekiçleri alıp da hırsızlık yapan kasa açan insanların yerini günümüzde masa başında sanal alem çayını yudumlayarak haksız kazanç elde eden suçlular aldı. Dolayısıyla suçun vasfı ve işleniş şekilleri değişince siz de doğal olarak bu işleniş alanlarını ve irtibat kanallarını kesmek takip etmek ve ona göre tedbir almak durumundasınız. Bugün polisimiz özellikle bilişim suçlarıyla alakalı modern metotları en üst düzeyde kullanıyor. Bu yönü ile oldukça başarılı sonuçlar alınıyor.”

FETÖ’DE KENDİ İÇİNDE AYIKLAMAYI İLK BİZ YAPTIK

“FETÖ’yle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Emniyet Teşkilatı 15 Temmuz öncesinde, 17-25 Aralık sonrasındaki süreçte diğer kurumlara göre ilk defa kendi içerisinde bir ayıklama FETÖ yapılanması ile irtibatlı iltisaklı unsurlarını deşifre edip yargının önüne taşıma görevini uyguladı. Bu sayede bu teşkilatın kadrosu 15 Temmuz’da en dik ve net duran teşkilattı. Ve milletle birlikte milletin başında öncü rol oynayan Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte 15 Temmuz ve sonraki sürecin en belirleyici faktörlerinden birisi oldu.”

ANKESÖRDE GÖZALTI SAYISI 12 BİN

“FETÖ’ye yönelik ankesörlü telefonlar üzerinden kurulan iletişimlerle ilgili arkadaşlarımızın bu konu yapmış olduğu çalışmada, örgütün ‘ByLock’ ve ‘Eagle’ gibi iletişim kanallarının ötesinde bir de ankesörlü telefonlarla büyük bir iletişim ağını tespit ettik. Bu konuda şüphelilerin göz önün de olmayacak kamera kayıtları bulunmayacak yerleri seçtiklerini gördük. Konuşmalar sadece 40-45 saniye görüşüp buluşma yerleri veriliyor. Bu görüşmelerin başka bir özelliği ardışık olması. Ardışık olması şu, aynı kişiler ankesörlü telefon üzerinden irtibatlı olduğu bağlı 3-5 ayrı kişiye aynı telefonlardan peş-peşe telefon açıyor. Onların kayıtlarından bağlantılı olan kişilerin üzerinden de diğer dikey ya da yapay bağlantılı yapılanmalar tespit ettik. Örgütün hücresel yapısını iletişim haritasını ve arka planda gerçekleşen örgüt üyelerinin buluşmalarını kapsayan bir iletişim haritasıyla hücresel yapının şemasını çıkarttık. Bu kişilerle ilgili gözaltı ve adli işlemler başlatılıyor. 4 bin hat tespit ettik. Şu ana kadar bildiğim kadarıyla gözaltı sayısı 12 binin üzerinde. İllerde faaliyetlerimiz hala devam ediyor.”

UYUŞTURUCUYU KANIKSADIK BU ÇOK TEHLİKELİ

“İki temel sorunumuz var, buralarda her yıl binlerce insanımız rutin olarak hayatını kaybediyor ve maalesef toplum bunlarla alakalı bağışıklık kazanmış. Bunlardan bir tanesi trafik bir tanesi uyuşturucu.Türkiye uyuşturucuyla alakalı bir zamanlar geçiş güzergahı olan bir ülkeydi. Belli bir binlik yüzdelerle tanımlana bilecek uyuşturucu kullanıcısı vardı. Geçişten kaynaklı yıllarca başta PKK terör örgütü olmak üzere örgütler bu rant kapısını sonuna kadar kullandılar ve elde ettikleri bu suç gelirlerini ülkemize, devlerimize polisimize askerimize karşı top tüfek silah olarak kullandılar. Sadece uyuşturucudan PKK terör örgütünün yılda 3 milyar dolar civarında bir gelir elde ettiğini değerlendiriyoruz. Tabi bir işin tehdit boyutu bir haksız kazanç boyutu ve bir de insan kaybı boyutu var. Geçtiğimiz yıllarda binli rakamlara yaklaşan ölümler oldu bu da bilinen ve tespit edilen. Daha önceki yıllarda 400-5000 bandında yükselen bu trend en pik rakamını 2017’ de 941’le gerçekleştirdi. Bu küçümsenecek bir rakam değil. 2018’in ölüm rakamı da son Aralık ayı rakamları da hastanelerden 3 aylık gecikmeli alınıyor bilgiler sağlık bakanlığından adli tıptan 500’lü 550’li civarında ölüm raporu görünüyor. Bunun 600-500 gibi rakamı da tutulmasını biz başarılı olarak görüyoruz. Bu iniş trendini ortaya koyarsak ve düzenli olarak istikrarlı bir şekil de ülke olarak bunu sağlaya bilirsek inanıyoruz ki en azından uyuşturucuya bağlı insan kayıplarını ölümlerini büyük oranda engellemiş oluruz. Yani bunun bir başka konusu şudur, 950 kişinin bir yılda ölmüş olması ortalama her gün 3 kişinin uyuşturucu kurbanı olması demektir. Şimdi şöyle düşünelim her gün rutin 3 kişi terörden asker polis öğretmen devlet memuru şehit olsa ve bunların cenazeleri illere gelse toplumda doğacak infiali düşünün. Ama bunlar etrafımızda oluyor hiçbir infial hiçbir tepki falan yok. Toplum da sanki böyle kanıksanmış bir yaklaşım var. Çok tehlikeli bir şey bu. Vatandaşlarımızın, ‘Bana ne? neme lazım’ gibi yaklaşımla değil, başkasının çocuğunu kendi çocuğu gibi bilip toplumun geleceği açısından sahip çıkma ve sorumluluk alması lazım.”