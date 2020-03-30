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Emniyet müdürü sokak sokak gezip, halkı uyardı

Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen, koronavirüs salgını nedeniyle ekiplerle birlikte gezip halka, ‘evde kal' çağrısında bulundu.

DHA30 Mart 2020 Pazartesi 18:01 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 18:01
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Kentte, koronavirüs kapsamında alınan kararlar ve tedbirler konusunda vatandaşları aralıksız bir şekilde uyarmaya devam eden polis ekiplerine İl Emniyet Müdürü Nihat Özen de eşlik etti. Ekipler, polis otolarından şehir merkezini dolaşarak anonslar yaparak, evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu. Kentin en işlek caddesi Cumhuriyet Caddesi’nde esnafa ziyarette bulunan İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, bilgilendirme çalışmalarına katıldı. Caddede birlikte yürüyenleri uyaran Özen, sosyal mesafe kuralını hatırlattı.

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