22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,898
  • 6,5397
  • 281.337
  • 94206.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Emniyet şeridindeki otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralı

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde polislerin cezai işlem uygulamak için emniyet şeridinde durdurduğu otomobile motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje fırlayan motosiklet sürücüsü yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevki Okmeydanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde denetim yapan trafik polisleri, trafik kuralı ihlali yapan bir otomobili cezai işlem uygulamak için emniyet şeridinde durdurdu. Bu sırada yol üzerinde seyir eden 34 RVK 43 plakalı motosiklet sürücüsü, emniyet şeridinde bulunan 34 BPK 030 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yol kenarındaki refüje yuvarlandı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Komandolardan milli sporculara mesaj: Selamınızı aldık, gözünüz arkada kalmasın!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'den Somali ordusuna önemli bağış: Anlaşma imzalandı

Türkiye'den Somali ordusuna önemli bağış: Anlaşma imzalandı

ABD'li komutan yalan paylaşımı beğendi!

ABD'li komutan yalan paylaşımı beğendi!

‘Türkiye Suriye’de Arap Birliği’nin yapmadığını yapıyor’

‘Türkiye Suriye’de Arap Birliği’nin yapmadığını yapıyor’

BTP Genel Başkanı Baş'ın yargılandığı davada karar açıklandı

BTP Genel Başkanı Baş'ın yargılandığı davada karar açıklandı

Anneden 2,5 aylık bebeğinin ölümüyle ilgili kan donduran itiraf

Anneden 2,5 aylık bebeğinin ölümüyle ilgili kan donduran itiraf

'Kalbimiz Mehmetçik’le'

'Kalbimiz Mehmetçik’le'

BİP yeni özellikleriyle hayat kurtaracak

BİP yeni özellikleriyle hayat kurtaracak

'Lütfen durmayın yürüyün'

'Lütfen durmayın yürüyün'
 

POPÜLER HABERLER

S-400’lerin ikinci parti teslimatı için tarih belli oldu

S-400’lerin ikinci parti teslimatı için tarih belli oldu

Kilosu 10 lira! Her yıl Ekim ayında toplanıyor

Kilosu 10 lira! Her yıl Ekim ayında toplanıyor

Atık eşyalar kullandı, görenler gerçek sanıyor

Atık eşyalar kullandı, görenler gerçek sanıyor

Yerli imkanlarla üretildi, teröristlerin kabusu oldu

Yerli imkanlarla üretildi, teröristlerin kabusu oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA