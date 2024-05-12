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  • Emniyet şeridindeki tıra başka tır çarptı! İki kişi öldü, bir kişi yaralandı
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Emniyet şeridindeki tıra başka tır çarptı! İki kişi öldü, bir kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde park halindeki tıra başka bir tırın çarptığı kazada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

AA12 Mayıs 2024 Pazar 07:06 - Güncelleme:
Emniyet şeridindeki tıra başka tır çarptı! İki kişi öldü, bir kişi yaralandı
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Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikameti Hendek Balıklıihsaniye mevkisinde Hüseyin Özdemir'in (39) kullandığı 28 EE 540 plakalı demir boru yüklü tırın lastiğinin patlaması üzerine, sürücü aracı emniyet şeridine park etti.

Sürücü, yanındaki yolcu Sevgi Özdemir (39) ile tırdan inerek durumu kontrol ettiği esnada aynı istikamette seyreden Y.K. (26) idaresindeki 41 AEC 388 plakalı hurda malzemesi taşıyan tır, emniyet şeridindeki tıra çarparak yan yattı.

Kazada Sevgi Özdemir indikleri tırın altında kalırken, Hüseyin Özdemir ise bariyerlerin kenarına savruldu.

Her iki aracın dorsesinde bulunan malzemeler yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Hüseyin ve Sevgi Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

Yaralanan diğer sürücü Y.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların ve yola savrulan malzemelerin kaldırılmasıyla normale döndü.

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