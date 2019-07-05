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Emniyet Teşkilatı 2019 atamaları açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesindeki personelin 2019 yılı atama ve yer değiştirmelerine ilişkin karar açıklandı.

  • DHA
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EGM, 2019 yılı genel atamaları çerçevesinde; başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerindeki toplam 21 bin 733 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştirdi.
 
Buna göre; birinci hizmet bölgesinden ikinci hizmet bölgesine 9 bin 931 personelin, ikinci hizmet bölgesinden birinci hizmet bölgesine 10 bin 786 personelin, ikinci hizmet bölgesinden ikinci hizmet bölgesine bin 16 personelin atama işlemleri yapıldı. 42 bin 421 personelin ise ipka talepleri kabul edildi. Ataması yapılan polisler, Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak atama bilgilerine ulaşabilecek.

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