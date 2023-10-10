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Güncel

Emniyet ve Jandarma ekipleri suç çetelerine fırsat vermiyor: 38 çete çökertildi

İçişleri bakanlığı koordinesinde son 4 ay içerisinde yapılan operasyonlarda toplam 38 suç örgütü çökertildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yapılan çalışmalarda 702 şüpheli tutuklandı.

IHA10 Ekim 2023 Salı 12:12 - Güncelleme:
Emniyet ve Jandarma ekipleri suç çetelerine fırsat vermiyor: 38 çete çökertildi
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik güçlerince 4 Haziran-6 Ekim arasında icra edilen 378 operasyonda 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi. Söz konusu operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 874 şüpheliden 702'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Organize suç çetelerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca 4 Haziran-6 Ekim arasında gerçekleştirilen 378 operasyonda 7'si ulusal, 38'i yerel olmak üzere 38 mafya tipi şebeke çökertildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 874 şüpheliden 702'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 594 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.

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