İHA 06 Mayıs 2020 Çarşamba 18:15 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 18:28

Terör örgütü PKK/KCK terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve akamete uğratılması amacıyla, MİT Mardin Bölge Başkanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda metropol illerde eylem hazırlığında olduğu belirlenen terörist yakalandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yakalanan PKK'lı teröristin çantasında uzaktan kumandalı 2 patlayıcı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe'de terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığınca çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütü adına büyükşehirlerde eylem yapmak üzere Suriye'den Mardin'e yasa dışı yollarla geçiş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu bir terör örgütü mensubu yakalandı.

Yanındaki çantasında 3 kilo 418 gram ağırlığında, parça ve basınç etkili 2 uzaktan kumandalı patlayıcı ele geçirilen terörist gözaltına alındı.