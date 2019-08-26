Son dakika... Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: FETÖ'nün kritik ismi yakalandı
FETÖ'nün mahrem yapılanmasının önemli isimlerinden Reşat Nazmi Oral, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla Ankara'da yakalandı.
Emniyet ve MİT'in düzenlediği ortak operasyonda, FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasında faaliyet yürüten Reşat Nazmi Oral isimli sözde yönetici tutuklandı.
Tutuklanan FETÖ'cü Reşat Nazmi Oral'ın 15 Temmuz darbe girişiminde etkin rol oynadığı tespit edildi.
(TRT Haber & AA)
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