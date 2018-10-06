Kaşıkçı ile aynı saatlerde konsoloslukta olan 15 Suudi Türkiye'den ayrıldı
Aralarında Suudi yetkililerin de bulunduğu 15 Suudi'nin, 2 uçakla İstanbul’a gelip Cemal Kaşıkçı ile aynı saatlerde konsoloslukta bulundukları, geldikleri ülkelere döndükleri belirlendi.
- AA
Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan Konsolosluğundan bir daha çıkmadı.
Aralarında Suudi yetkililerin de bulunduğu 15 Suudi'nin, 2 uçakla İstanbul’a gelip Cemal Kaşıkçı ile aynı saatlerde konsoloslukta bulundukları, geldikleri ülkelere döndükleri belirlendi.
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