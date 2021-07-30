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Emniyetin hava araçlarından orman yangınlarıyla mücadeleye havadan destek

Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan insansız hava araçları (İHA), insanlı keşif uçakları (İKU) ve helikopterler, sahip oldukları geniş açı termal kameralar sayesinde, ormanlarda meydana gelen yangınların tespiti ve söndürülmesi çalışmalarında önemli rol oynuyor.

AA30 Temmuz 2021 Cuma 22:32 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 22:32
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Havacılık Daire Başkanlığı'ndaki Şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay Komuta ve İzleme Merkezi'nden kontrol edilen hava araçlar, terör, narkotik ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele gibi operasyonel çalışmaların yanı sıra aynı zamanda deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerle mücadelede yer ekiplerinin havadaki gözü görevini görüyor.

Son günlerde özellikle Akdeniz bölgesinde etkili olan orman yangınlarına karşı yürütülen çalışmalarda görev alan emniyetin hava araçları, sahip oldukları geniş açı termal kameralarla ekiplere önemli avantajlar sağlıyor.

Ortalama 20 bin fit yani yaklaşık 6 kilometre yükseklikten uçabilen hava araçlarıyla ormanlık alanlarda ortaya çıkan en küçük ısı kaynağı anında tespit edilebiliyor.

Bu araçlarla alınan görüntüler, koordinat bilgileriyle birlikte anlık olarak ilgili birimlere aktarılıyor.

Gelen bu bilgiler değerlendirildikten sonra yer ekipleri bölgeye yönlendiriliyor ve yangına müdahale ediliyor.

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