AA 17 Ocak 2021 Pazar 14:07 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 14:09

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde 2000'de kurulan Taktik Su Altı Operasyon Grup Amirliğinin, başkanlık kadrosunda 40, ülke genelinde ise 80 personeli bulunuyor.

Su altı ve üstünde zorlu görevleri yerine getiren Taktik Su Altı Operasyon Grup Amirliği personeli, bu görevlerde envanterindeki 2 fiber tabanlı operasyon botu ve 24 şişme operasyon botundan faydalanıyor.

- SU ALTI YA DA ÜSTÜNDE OPERASYON

Birimde görevli özel harekat polisleri, karadan ulaşılması mümkün olmayan bölgelerde terör, kaçakçılık ve narkotik faaliyetlerde bulunan suçlulara gerçekleştirilen operasyonlarda başrolü oynuyor.

Su üstü ulaşım araçlarına veya deniz, göl ya da akarsuya kıyısı bulunan alanlara yönelik operasyonları, su altı ve üstünden düzenleyen özel harekatın su altı operasyon birimi, talebe göre devlet büyükleri ile önemli kişileri, su altı ve üstünden koruma görevini üstleniyor.

Doğal afetler ile önemli kazalarda ilk yardım çalışmalarına katılan birim personeli, su altı ya da üstünde yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine de katkı sağlıyor.

- GERÇEĞE YAKIN TATBİKATLARLA GÖREVE HAZIRLANIYORLAR

Öte yandan, Özel Harekat Başkanlığı Taktik Su Altı Operasyon Grup Amirliği, alanında uzman personelin her an göreve hazır olmasını sağlamak amacıyla belli dönemlerde tekrar eğitimleri ve gece ve gündüz dalış tatbikatları düzenliyor.

Özel harekat polislerinin tatbikat ve eğitimlerinden görüntülerin yer aldığı klip ise dikkati çekiyor.