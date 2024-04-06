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Emniyetin 'uçan göz'ü, turizm merkezlerinde denetimini sürdürüyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının görevlendirdiği, emniyetin 'uçan gözü' olarak nitelendirilen helikopter, Muğla ve turistik ilçelerinde denetimlerini sürdürdü.

AA6 Nisan 2024 Cumartesi 16:14 - Güncelleme:
Emniyetin 'uçan göz'ü, turizm merkezlerinde denetimini sürdürüyor
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Dalaman Havalimanı'ndan kalkan ve gece gündüz kayıt yapma, uzak mesafelerden plaka ve yüz tanıma yapabilen özel kamera donanımına sahip polis helikopteri trafik denetimi gerçekleştirdi.

Trafik denetimini yapan helikoptere binen Anadolu Ajansı (AA) ekibi, uygulama faaliyetini görüntüledi.

Gün içerisinde trafiğin yoğun olduğu turistik merkezlerdeki kara yolu güzergahlarında görev yapan helikopter, Muğla-Antalya kara yolu Fethiye ve Göcek güzergahlarında kontrol yaparak yakın araç takibi, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma, hatalı sollama gibi ihlalleri tespit etti.

Havadan yapılan takipte kural ihlali yapan sürücüler, kara ekiplerine bildirildi. Kontrol noktalarında durdurulan sürücülere, hatalarının helikopter kayıtlarıyla tespit edildiği anlatıldı.

Yapılan kontrollerde 2 kırmızı ışık ihlali ile 3 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 5 sürücüye 4 bin 392 lira cezai işlem uygulandı. Helikopterle denetimler bayram süresince devam edecek.

Öte yandan, faaliyetin gerçekleştiği kara yolunda trafik akışının yoğun olmadığı gözlendi.

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