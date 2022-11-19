İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2022 Cumartesi / 25 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6105
  • EURO
    19,2641
  • ALTIN
    1046.41
  • BIST100
    4526.73
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emniyetten 50 ilde ''Girdap Operasyonu''! 61 kişi tutuklandı
Güncel

Emniyetten 50 ilde ''Girdap Operasyonu''! 61 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 50 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik 'Girdap Operasyonu'nda gözaltına alınan 252 zanlıdan 61'i tutuklandı.

AA19 Kasım 2022 Cumartesi 22:50 - Güncelleme:
Emniyetten 50 ilde ''Girdap Operasyonu''! 61 kişi tutuklandı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatlarıyla KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda vatandaşları mağdur eden ve devleti zarara uğratan mali suç örgütlerine yönelik yaklaşık 6 aydır yürütülen çalışmalar sonucu 15 Kasım'da 50 ilde "Girdap" adı verilen eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında 181 kişinin ifadesine başvuruldu, gözaltı kararı verilen 264 şüpheliden 252'si yakalandı, 12 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltında bulunan 252 şüpheliden 110'u emniyetten, 13'ü savcılıktan, 3'ü mahkemeden, 65'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 61 zanlı ise tutuklandı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 17 ruhsatsız ve 7 kurusıkı tabanca, 16 av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda fişek, 2 samuray kılıcı, 2 polis telsizi, 2 polis yeleği, sahte polis kimliği, hücum yeleği, süngü, 184 bin lira, 25 bin 800 ABD doları, çok sayıda sahte doktor raporu, çok sayıda senet, çek, ajanda, tapu ve benzeri belgeler bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.