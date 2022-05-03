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Güncel

Emniyet'ten 'Afgan, Pakistanlı'' hesaplara inceleme

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapılarak, kendilerini Afganistan ve Pakistanlı gibi gösterenlerle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

AA3 Mayıs 2022 Salı 17:57 - Güncelleme:
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EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Sosyal medya platformlarında açık kaynaklardan kolaylıkla elde edilebilecek provokatif görüntülerle kendilerini Afganistanlı, Pakistanlı gibi gösteren hesapların bulunduğu vurgulanan açıklamada, bu yöntemle ülkede iç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımların yapıldığı kaydedildi.

Gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Bu ve benzeri operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

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