Emniyetten ağır taşıtlara denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ağır taşıtlara yönelik denetimlerde 271 aracı trafikten men etti.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, şehirler arası yollarda yıl başından itibaren 46 bin 960 otobüs ile 28 bin 905 nakliye aracının denetlendiği belirtildi.

Denetimlerde, yasal şartları taşımadıkları belirlenen 271 aracın trafikten men edildiği, 7 araç sürücüsünün ehliyetine geçici olarak el konulduğu aktarıldı.