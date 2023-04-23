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Emniyetten asayiş uygulaması! 371 kişi tutuklandı

Ankara'da 15 günde düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan 2 bin 14 şüpheliden 371'i tutuklandı.

AA23 Nisan 2023 Pazar 01:33 - Güncelleme:
Emniyetten asayiş uygulaması! 371 kişi tutuklandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde son 15 günde asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında, 492 bin 999 genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması sonucu 2 bin 14 kişi yakalandı. Şüphelilerden 371'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Asayiş uygulamalarında, 265 bin 473 araç kontrol edilirken, çalıntı 12 araç bulundu. Uygulamalarda 28 motosiklet ve 45 modifiyeli araca Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 1507 kişiye ise Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Ayrıca 68 paket kaçak sigara, 75 ruhsatsız tabanca, 1088 fişek, 18 kurusıkı tabanca, 30 belgesiz av tüfeği, 29 kesici ve delici alet ele geçirildi.

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