Emniyetten, çakar lamba ve abartı egzoz denetim!

Vatandaşlardan gelen şikayetler, merkezde yapılan denetimler ve basın yayın organlarında çıkan haberlere istinaden, kamu görevlilerinin vatandaşlarla ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen, trafik güvenliğini tehlikeye sokan, gereksiz kamu harcamasına yol açan ve vatandaşların haklı şikayetlerine sebep olan yetkisiz sesli ve ışıklı uyarı sistemi (çakar lamba) ve abartı egzoz kullanımıyla ilgili 03 Mayıs tarihinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak “çakar lamba ve abartı egzoz Denetimleri” gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde, 69 bin 641 araç ve sürücü denetlendi, toplam 6 bin 4 trafik ihlali tespit edildi, 30 araç ve sürücüye ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak maddesinden (çakar lamba) işlem yapıldı, 64 araç ve sürücüye ise mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenmeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması maddelerinden ihlal tespit edildi (abartı egzoz), 702 araç trafikten men edilirken, 45 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak, vatandaşlarımızın güven ve huzur ortamı içinde yaşamaları ve seyahat edebilmelerine yönelik yaptığımız çalışmalar ile trafik denetimlerimiz; ülkemiz trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılması amacına yönelik olarak yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı