18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0839
  • 6,8464
  • 251.77
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Emniyetten, çakar lamba ve abartı egzoz denetim!

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, ülke genelinde eş zamanlı olarak 'çakar lamba ve abartı egzoz' denetimleri gerçekleştirdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Vatandaşlardan gelen şikayetler, merkezde yapılan denetimler ve basın yayın organlarında çıkan haberlere istinaden, kamu görevlilerinin vatandaşlarla ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen, trafik güvenliğini tehlikeye sokan, gereksiz kamu harcamasına yol açan ve vatandaşların haklı şikayetlerine sebep olan yetkisiz sesli ve ışıklı uyarı sistemi (çakar lamba) ve abartı egzoz kullanımıyla ilgili 03 Mayıs tarihinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak “çakar lamba ve abartı egzoz Denetimleri” gerçekleştirildi.
 
Bu kapsamda yapılan denetimlerde, 69 bin 641 araç ve sürücü denetlendi, toplam 6 bin 4 trafik ihlali tespit edildi, 30 araç ve sürücüye ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak maddesinden (çakar lamba) işlem yapıldı, 64 araç ve sürücüye ise mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenmeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması maddelerinden ihlal tespit edildi (abartı egzoz), 702 araç trafikten men edilirken, 45 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.
 
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,  "Türk Polis Teşkilatı olarak, vatandaşlarımızın güven ve huzur ortamı içinde yaşamaları ve seyahat edebilmelerine yönelik yaptığımız çalışmalar ile trafik denetimlerimiz; ülkemiz trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılması amacına yönelik olarak yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı

MSB´den F16´lara havada yakıt ihmali paylaşımı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'den Facebook'a ağır ceza

Türkiye'den Facebook'a ağır ceza

Tunus'ta göçmen faciası: Çok sayıda ölü var

Tunus'ta göçmen faciası: Çok sayıda ölü var

Çekim yapan AA Muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Çekim yapan AA Muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Türk pilotlardan müthiş hareket! F16'larla bakın ne yaptılar?

Türk pilotlardan müthiş hareket! F16'larla bakın ne yaptılar?

Seçim öncesi edilen teklifi kabul etti: Türkler de Ruslar da şaşırıyor

Seçim öncesi edilen teklifi kabul etti: Türkler de Ruslar da şaşırıyor

Kara Kuvvetleri'ne yeni ATAK

Kara Kuvvetleri'ne yeni ATAK

Buna sahip olan kimse ölmeyecek

Buna sahip olan kimse ölmeyecek
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den F16´lara havada yakıt ihmali paylaşımı!

MSB´den F16´lara havada yakıt ihmali paylaşımı!

Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

Şakalaşma ölümle bitti

Şakalaşma ölümle bitti

Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda

Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA