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Emniyetten kripto FETÖ'cüler raporu

TEM, FETÖ askeri mahrem yapılanmasındakilerin ankesörlü telefon tespitine ilişkin değerlendirme raporu hazırladı. Örgüttekilerin tamamının tespit edilemediği belirtilen raporda bunun milli güvenlik açısından hayati önem taşıdığı belirtildi.

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İhanet şebekesi FETÖ’nün hain darbe girişiminin ardından deşifre edilmesi ve üyelerinin hız tasfiyesi için Türk yargısı titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Dairesi Başkanlığı’nca da FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasındaki şüphelilerin iletişim için kullandığı kontörlü sabit/ankesörlü telefon hatlarına ilişkin tespit ve değerlendirmelerin yer aldığı ‘Kontörlü (Büfe) Sabit/Ankesörlü Telefon Hattı ile İletişim Modeli Değerlendirmesi’ raporu hazırlandı. Sonuç ve değerlendirme kısmında FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişiminden önce anayasal düzeni değiştirmeyi amaçladığı, bu doğrultuda hücre tipi örgütlenme modelini uyguladığı ve talimatların örgüt içerisinde gizli ve şifreli olarak iletildiği belirtildi.      

ÖZEL OLARAK SEÇİLİYOR 

Rapora göre, FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan örgüt üyeleri, ‘Işık evi’ ‘Hususi ev’ ‘Askeri okullardaki eğitim’ ve ‘Birim yapılanması’ süreçlerinden geçti. FETÖ, askeri mahrem yapılanmada, özel olarak seçip yetiştirdiği üyelerini askeri okullara sokarak dikey büyüme stratejisini takip etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde hücre tipi yapılanmaya giden FETÖ, buradaki mensuplarını ‘sivil abiler/imamlar’ın sorumluluğunda ‘üst düzey komutanlar’ ‘alt rütbede subaylar’ ve ‘astsubay’ şeklinde gruplandırdı. Askeri mahrem yapıyla irtibatını koparan örgüt üyeleri, ‘arıza’ olarak kodlandırıldı. Askeri mahrem yapılanmada sözde üst düzey görevlerde bulunan bir kişi ifadesinde, örgüte dahil olduğunda kendisine, içerisinde hat olan bir telefon verildiğini, bu telefonun sadece sorumlular arasında kullanıldığını ve askeri personelin kesinlikle bu telefonla değil, sadece büfelerden arandığını anlattı. 

3 BİN 631 TUTUKLAMA 

GSM ve sabit hat fark etmeksizin belirli teknikler kullanılarak konferans görüşmesi yapılabileceği tespit edildi. Bu tespit doğrultusunda sabit telefon hattı aramalarına ait HTS verileriyle ilgili iddialara ilişkin sosyal medya paylaşımlarının, soruşturma ve soruşturmacıları yıpratma, kamuoyunu yanlış yönlendirme ve kamuoyunda algı operasyonu yapma amacını taşıdığının değerlendirildiği belirtildi. Sabit/ankesörlü telefon soruşturmaları kapsamında geçen yıl aralık ayı başına kadar ülke genelinde 3 bin 817 sabit hat tespit edildi, düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 bin 352 şüpheliden 3 bin 631’i tutuklandı.      

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR 

Raporda, “Günümüzde dahi örgüt yapılanması ve mensuplarının tamamıyla deşifre edilemediği, kamu görevlisi görünümündeki militanların örgütsel tabirle ‘tedbir’ adı altında farklı yaşam tarzı ve siyasi görüşlere sahipmiş gibi maskeleme yapmaya çalıştıkları hususları bir arada değerlendirildiğinde bu yapının tamamıyla deşifre edilmesi milli güvenliğimiz açısından hayati önem taşımaktadır.” ifadelerine yer verildi. 

TESPİTİ ZOR

FETÖ’cü askerlerin, gizlenme amacıyla içki içmenin yanı sıra eğlence hayatında da kendilerini sıkça gösterdiklerine işaret edilen raporda, TSK içerisindeki örgüt mensuplarının, gizliliğe büyük önem verdiklerinden idari soruşturmalarla tespit edilmesinin çok zor olduğu belirtildi. 

ADLİ SORUŞTURMA

Bu şüphelilerin, tespitinin ancak adli soruşturma ve istihbarat teknikleri ile ortaya çıkarılabileceği kaydedilen raporda, ardışık arama yönteminin deşifre edilmesi sonrasında FETÖ/PDY ile organik bağını devam ettiren binlerce TSK mensubunun aktif olarak görevlerine devam ettiğinin tespitinin, bu zorluğun göstergesi olduğunun altı çizildi. 

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