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Emniyetten 'start-stop' özellikli araçlara ilişkin açıklama: Herhangi bir ceza tutanağı düzenlenmedi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, trafik denetimlerinde 'start-stop' özellikli araçlara, bu özelliklerinden dolayı duraklamaları sebebiyle herhangi bir ceza tutanağı düzenlenmediği bildirildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, bazı basın yayın  organlarında "start-stop" özelliği nedeniyle araçlara kavşaklarda ve kırmızı  ışıkta ceza yazıldığı yönündeki haberler yer aldığı belirtildi.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"29 Eylül'de Muğla ili Bodrum ilçesinde kavşakta aracının motorunu  durdurarak bırakıp giden araç sahibine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun  57/1-E maddesindeki 'Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan  inmek veya aracın motorunu durdurmak' hükmünde belirtilen ihlalden dolayı Trafik  İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendiği, bu durumun yaklaşık bir ay sonra  Ankara ili Pursaklar ilçesinde olmuş gibi aracın start-stop özelliğinden kaynaklı  duraklaması sebebiyle ceza yazıldığı şeklinde basına yansıtıldığı tespit  edilmiştir. Trafik denetimlerinde, 'start-stop' özellikli araçlara bu  özelliklerinden dolayı duraklamaları sebebiyle herhangi bir ceza tutanağı  düzenlenmemektedir. Trafik denetimleri ve kuralları kapsamında böyle bir uygulama  bulunmadığı gibi habere konu araç 2010 model olduğundan teknik bilgileri  kapsamında 'start-stop' özelliği de olmadığı anlaşılmıştır."
 
Açıklamada, trafik güvenliğini sağlamak, trafik kazalarını ve buna  bağlı can kayıplarını azaltmak noktasında yapılan mücadeleye olumsuz etki edecek,  vatandaşların devlete ve kurumlara güvenini sarsacak bu tür asılsız haberlere  itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

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