Emniyetten yılbaşı temizliği

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla yaklaşık 1 ay süren hazırlığın ardından önceki gece saat 02.00’da operasyon başladı. Yaklaşık 1000 polisin katıldığı operasyonda daha önceden tespit edilen mahkemeler tarafından arandığı tespit edilen kişilerin oturduğu 2 bin 617 adrese baskın yapıldı. 789 ekip ve 1650 personelle yapılan baskınlarda açılmayan kapılar çilingirler ile açtırıldı. Gündüz saat 14.00’e kadar süren baskınlar sonucu 903 aranan kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyon 12 saat sürdü

Ekiplerin 12 saat içerisinde gerçekleştirdiği operasyonda, gözaltına alınanlar arasında adam öldürmekten, gaspa, hırsızlıktan hakarete, cinsel saldırıdan, terör örgütü üyesi olmaya onlarca suçtan mahkemeler tarafından aranan kişiler olduğu belirtildi.

Dev operasyonun bilançosu ise şu şöyle sıralandı: 2’sinin ‘adam öldürme’, 2’sinin ‘terör örgütüne üye olma’, 187’sinin ‘yaralama’, 114’ünün ‘hırsızlık’, 47’sinin ‘dolandırıcılık’, 42’sinin ‘silahla tehdit’, 18’inin ‘cinsel istismar ve saldırı’, 491 kişinin de diğer suçlardan arandığı belirtildi. Gözaltına alınanlardan 2’si hakkında 20, 17’si hakkında 10, 73’ü hakkında ise 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.