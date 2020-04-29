29 Nisan 2020 Çarşamba 09:53 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 09:53

İsveç’te koronavirüs testi pozitif çıktığı halde evine gönderilen 4 çocuk babası Emrullah Gülüşken’i kızlarının çağrısı üzerine Türkiye’ye getiren ambulans uçaktaki ekip Akşam'a konuştu.

Doktor Mustafa Işık, Paramedik Acil Tıp Teknikeri Ali Osman Yılmaz, Kaptan Pilot Melih Özegemen ile yardımcı kaptan pilot Fatih Bayram’dan oluşan ekip yaşadıklarını anlattı. Ekibin başındaki Dr. Mustafa Işık şunları söyledi: “Bu vatani bir görevdi hemen harekete geçtik. Havaalanında bizi gördüklerinde müthiş mutlu oldular. Emrullah bey günlerdir kendinde değilmiş. Bizi görünce ilk kez stabil bir duruma geldi. Hemen muayene ettik. İlk tedaviye uçağın içinde başladık. 15 gündür tedavi olamadığı için öleceğinden korkuyordu. Ona artık ‘her şey bitti korkmana gerek yok. Bu saatten sonra güven altındasın. Seni ülkemize ulaştırıp iyileştireceğiz’ dedim. Gözlerinin içi güldü.” İsveç’teki sağlık sisteminin kendilerini şaşırttığını ifadeden Işık, “Hastamız prosedüre göre ambulansla gelmesi gerekirken otomobille gelince çok şaşırdık” dedi.

TEDAVİ UYGULANMAMIŞ

Dr. Işık “İsveç’te herhangi bir tedavi uygulanmamış. Bir doktor gelmiş normalde tedavi için muayene etmiş doktor hastaneye götürülmesi gerektiğini söylemiş. Ağrı kesici ateş düşürücü ilaç yapıp geri göndermişler. Bu akıl almaz bir ihmal” dedi.

Yardımcı Pilot Fatih Bayram şunları söyledi: “Hava ambulansın maneviyatı başka. Biz aprona gelene kadar hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Çok müthiş bir sürpriz oldu. Devletin üst kademelerinden talimat geldiğini öğrenince gurur duyduk” dedi.

HAVADAN HAYATA BAĞLIYORLAR

Sağlık Bakanlığı 2008 yılından itibaren hava ambulans hizmeti vermeye başladı. Halen bu hizmet 3 uçak ve 17 farklı ilde konuşlu 17 helikopter ile 7/24 göreve hazır halde. 21 Nisan’a kadar yurtdışından 715 vaka ülkemize getirdi. Hizmet karşılığında hastalardan ücret talep edilmiyor.

KOCA: FİLM DEĞİL GERÇEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin hava ambulansı hizmetini kendi kaynakları ile ücretsiz sunan tek devlet olduğunu söyledi, “Sadece bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır. Benzer sağlık operasyonlarının ancak filmlerde olabileceğini düşünenler ülkemize inanmalı” dedi.

DEVLETİMİZ GİBİ YOK

Emrullah Gülüşken’in ağabeyi Fevzi Gülüşken “Bütün dünyayı gezdim, bizim devletimiz gibi devlet yok” dedi. Yeğeni Bayram Ertuğrul ise “Devletimizin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha öğrendim” diye konuştu.

HASAN’I RUSYA’DAN ALIP GELDİK

Rusya’da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi. Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya’da ameliyatı yapılamayan kardeşimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tedavi altına alındı” dedi.

FRANSA ‘BEYİN ÖLÜMÜ’ DEDİ, TÜRKİYE’DE TEPKİ VERDİ

Fransa’da kalbi durunca kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleştiği belirtilen ve Türkiye’nin gönderdiği ambulans uçakla Konya’ya getirilen Zekeriya Kılınç (33), tedavi sürecinde tepkiler vermeye başladı. Kılınç yaşam destek ünitesine bağlanmıştı. Fransız doktorların beyin ölümünün gerçekleşteğini ileri sürerek imza istediği aile, Türk konsolosluğuyla irtibata geçmiş, kılınç Konya’da tedavi altına alınmıştı. Kılınç’ın ağabeyi İlyas Kılınç, “Kardeşimi ölüme terk etmişlerdi” dedi.