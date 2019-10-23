En anlamlı 29 Ekim şiirleri: Cumhuriyet şiiri kısa 1 kıtalık, 5 kıtalık en güzel şiirler haberimizde!

En anlamlı 29 Ekim şiirleri tüm öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. Cumhuriyet şiiri kısa 1 kıtalık, 5 kıtalık en güzel şiirleri ödev ve etkinlikler yapacak olan öğrenciler için derledik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmen kurulduğu tarihtir. Ulu Önder Atatürk, diğer bayramlar gibi bu bayramı da gelecek nesillere bir miras olarak bırakmıştır. 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye’nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. En anlamlı 29 Ekim şiirlerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

EN ANLAMLI 29 EKİM ŞİİRLERİ

YAŞASIN CUMHURİYET

Coşkunuz, sevinçliyiz.

Ayrı, gayrı değiliz,

Bütün Türkler hep biriz,

Yaşasın cumhuriyet.

Dünyaya şeref saldık,

Nice ülkeler aldık,

Alnı lekesiz kaldık,

Yaşasın cumhuriyet.

Atatürk kalbimizde,

Yürürüz her gün biz de

Onun çizdiği izde,

Yaşasın cumhuriyet.

Türk, askerdir doğuştan;

Hoşlanırız boğuştan,

Bize anadır vatan,

Yaşasın cumhuriyet...

Yaşasın vatan ana,

Bağlıyız candan ona,

Ne mutlu Türk olana,

Yaşasın cumhuriyet.

CUMHURİYET

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın, Kanımızdasın.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR

CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli,

Şenlik olur akşamı.

Bayramların güzeli,

Cumhuriyet Bayramı.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram.

Yurtta üç gece, üç gün,

Eğlence var, şenlik var.

Işıklar yanar bütün

Dalgalanır bayraklar.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram

Necdet Rüştü EFE

29 EKİM

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk'ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk'ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

CUMHURİYET

Kahraman Atatürk'ten

Armağansın sen bize.

Yıldönümün çoğalsın

Katılsın sevgimize.

Bir çelenk ol da seni

Başımızda göreyim.

Yaşasın cumhuriyet

Diye çarpsın yüreğim.

Korumaya ant içtim

Seni, nabzım vurdukça.

Başımızın tacısın,

Var ol, dünya durdukça.

İsmail Hakkı SUNAT

CUMHURİYET

Bayrağımız çekilmiştir göğe,

Bir daha inmeyecektir yere,

Biz verirsek el ele,

Muhtaç olmayız namerde.

Atatürk'ün armağanı bu vatan,

İzinden yürürüz hep Ata'm.

Düşmandı yurdumuzdan kaçan,

Cumhuriyetle şenlendi vatan.

Ata'mın aziz kılıcı,

Kesti bitirdi savaşı,

Getirdi büyük barışı,

Cumhuriyettir tek kurtarıcı.

Cumhuriyet Güneşi Şiiri

Cumhuriyetten önce,

Köle gibiydi millet.

Sade bir tek kişinin,

Emrindeydi memleket.

Yoksulluk, bilgisizlik,

Sardı dört yanımızı.

Yaşardık, dişimize

Takarak canımızı.

Düşmanlar da üstelik,

Saldırınca vatana.

Başkaldırdı Atatürk,

Yurdumuzu satana.

Toplanıp etrafına,

Dünyaya ateş açtık.

Dört yıl yokluk içinde,

Kahramanca savaştık.

Nihayet temizlendi,

Yabancılardan vatan.

Cumhuriyet güneşi,

Parladı işte o an.

Onun ışıklarıyla,

Kavuştuk hürriyete.

Her gün bir bayram etsen

Azdır cumhuriyete.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ANLAMI VE ÖNEMİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmen kurulduğu tarihtir. Ulu Önder Atatürk, diğer bayramlar gibi bu bayramı da gelecek nesillere bir miras olarak bırakmıştır. 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye’nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiştir.

Türk halkı için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramlarımızdan birisidir. Kurtuluş Savaşı’nın Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan yönetim boşluğunun kaldırılması amacıyla yeni bir yönetim biçiminin belirlenmesi şarttı. Mustafa Kemal ve arkadaşları yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye’ye yakışır yönetim şeklinin cumhuriyet olduğuna karar verdi. Nihayetinde 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi.