28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7462
  • 6,3081
  • 284.899
  • 98952.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

En çekici işveren Aselsan

'TÜRKİYE'nin Gençleri için En Çekici İşverenler Araştırması 2019'un sonuçları açıklandı. Aselsan, Mühendislik/IT kulvarında iki kuşaktan temsilcilerin de çalışmayı en çok tercih ettikleri şirketler listesinde birinci sırada yer aldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Aselsan'dan yapılan açıklamaya göre; Kasım 2018-Nisan 2019 aralığında, 50 üniversiteden toplam 64 bin 967 öğrenci ve ortalama 4,5 yıl deneyime sahip 18 bin 338 genç profesyonelin katılımı ile yürütülen araştırma kapsamında; gençlerin, iş ve işveren markalarına yönelik eğilimleri karşılaştırmalı olarak analiz edildi. Bu yıl ki araştırmanın bir diğer önemi ise, kariyer beklentileri ve hedefleri bakımından önemli farklılıklar gösteren 'Y' ve 'Z' kuşağı temsilcilerinin, 'öğrenciler' ve 'genç profesyoneller' başlıkları altında, aynı ankete katılması oldu. Bu sayede, 'Y' ve 'Z' kuşağının iş arama süreçlerinde sosyal medya kullanım tercihleri ve şirket tanıma yöntemleri başta olmak üzere, iş değiştirme oranları, çalışan ilişkilerine verilen önemin şirket tercihleri sırasındaki etkileri ve adaptasyon becerilerine ilişkin önemli veriler elde edilmiş oldu.
 
ASELSAN İLK SIRADA
 
Aselsan, geçtiğimiz 5 yılda olduğu gibi 2019 yılında da Mühendislik/IT kulvarında iki kuşaktan temsilcilerin de çalışmayı en çok tercih ettikleri şirketler listesinde birinci sırada yer aldı. İktisadi İdari Bilimler alanında öğrenciler için 5 basamak, genç profesyoneller için ise 1 basamak yükselen Aselsan, bu alanda da ilk 10'daki yerini sağlamlaştırdı. Profesyonel eğitim ve gelişim, iyi bir maaş, kariyer gelişimini destekleyecek liderler, uluslararası çalışma ve seyahat fırsatları ile çalışana saygı gibi temel işveren markası niteliklerinin; hem öğrenciler hem de genç profesyoneller tarafından önceliklendirildiği araştırma sonuçları iki kuşağın profesyonel çalışma hayatı beklentilerini net bir biçimde ortaya koydu.

Sivas Valiliği´nden 100. Yıl marşı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak: Tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız

Bakan Albayrak: Tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız

En iyi 100 bilim kurgu filmi

En iyi 100 bilim kurgu filmi

Palu ailesi ile ilgili yeni gelişme

Palu ailesi ile ilgili yeni gelişme

Gerçek büyü ve lanetler içeriyor iddiası ile o kitapları yasakladılar

Gerçek büyü ve lanetler içeriyor iddiası ile o kitapları yasakladılar

Rumları panik sardı! Yabancı yatırımcılar gözünü oraya dikti

Rumları panik sardı! Yabancı yatırımcılar gözünü oraya dikti

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

İstanbullu İSPARK'ı konuşurken suya da zam geldi

İstanbullu İSPARK'ı konuşurken suya da zam geldi

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye'ye AB'de özel statü' teklifine yanıt

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye'ye AB'de özel statü' teklifine yanıt
 

POPÜLER HABERLER

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'Ege Denizi' üzerinde uçtu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'Ege Denizi' üzerinde uçtu

İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptıklar tüm transferler

İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptıklar tüm transferler

En iyi 100 bilim kurgu filmi

En iyi 100 bilim kurgu filmi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA