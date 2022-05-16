19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Atatürk'ün 19 Mayıs ile ilgili şiirler en çok araştırılan konulardan oldu. Okullarda ve resmi törenlerde şiir okuyacak olan öğrenciler için En güzel 19 Mayıs şiirlerini haberimizde derledik. Bu özel günü şiirlerle taçlandırmak isteyenler için 19 Mayıs ile ilgili şiirler 2 kıtalık, 3 kıtalık, kısa, uzun, duygusal şiirler haberimizde yer alıyor.

2 KITALIK 19 MAYIS ŞIIRLERI

O GELIYOR!

Yıl 1919

Mayıs'ın on dokuzu

Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını

Yeryüzüne can veren

Cana heyecan veren

Al yüzlü Oğan güneş.

Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar

Siz de bir an öyle yırtınız uykunuzu.

Uyanın Samsunlular!

Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını

Al yüzlü Oğan güneş

Bugün Çaltıburnu'ndan gülerek doğan güneş

19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ

19 Mayıs günü,

Doğmuş büyük ATAMIZ.

Masmavi gözleriyle,

Eritmiş düşmanları.

Gençlere etmiş hediye,

Bu en büyük bayramı.

Hep birlikte el ele,

Koruyalım vatanı

19 MAYIS

Coşuyor Karadeniz,

Çarpıyor yüreğimiz,

Açıldı Türk'ün önü,

Bekliyor Ata'yı

19 Mayıs günü.

Ata'm Samsun'a çıktı,

Yumruklarını sıktı,

Kurtuluşa hız oldu.

Savaştı içte, dışta,

Dünyaya yıldız oldu.

Ali Ertan

19 MAYIS ŞIIRI

Çelik gibi duruşun,

Şahin gibi bakışın,

Şimşek gibi gelişin,

Unutulmadı Atam.

Uğradığın yerler,

Söylediğin sözler,

Gösterdiğin hedefler,

Unutulmadı Atam.

Birkan Soylu

19 MAYIS

19 Mayıs günü,

Doğmuş büyük atamız.

Masmavi gözleriyle

Eritmiş düşmanları

Gençlere vermiş hediye,

Bu en büyük bayramı

Hep birlikte el ele,

Koruyalım vatanı

19 MAYIS

En uğurlu bir gündür

19 Mayıs bana

İstiklalin güneşi

Bugün doğdu vatana.

Kurtuluşun müjdesi

Bugün Samsun'dan geldi

Milletimin gür sesi

Önce buradan yükseldi.

İ. Hakkı TALAS

19 MAYIS

Yıl 1919,

Atam düştü yollara,

Bu vatan bizim dedi,

Güvendi o bizlere.

İşte bu yüzden,

Bu gün bizim gün,

Atamın sayesinde,

Kurtuldu bütün vatan!

3 KITALIK 19 MAYIS ŞİİRLERİ

19 Mayıs

Yurdu düşmanlar sardı,

Güneşimiz karardı.

Ninelerin gözleri

Birer kanlı pınardı.

Serin bahar meltemi

Gibi beyaz bir gemi

Samsun'a demir attı,

Göklerimiz ağardı.

Bu gemide inanan,

Yurda şan, millete şan;

Büyük, eşsiz kahraman

Mustafa Kemal vardı.

M.Necati ÖNGAY

19 MAYIS

Türk'ün temel taşıdır,

Onun ardından gelen

Kurtuluş Savaşı'dır.

İşte Türk gençliğine,

Sağlam temeldir, diye,

Türk'ün bu şanlı günü

Bırakıldı hediye.

Dünya 19 Mayıs

Bir kurtuluş düğünü.

Bugün 19 Mayıs

Gençlik ve Spor günü.

R. Gökalp ARKIN

19 MAYIS

Her yer spor,

Her yer çocuk,

Her yer eğlence,

Bugün 19 Mayıs.

Her çocuk elinde bayrak,

Her çocuk neşeli,

Her çocuk mutlu,

Bugün 19 Mayıs.

Her Türk anıyor,

Her Türk sayıyor,

Her Türk kutluyor,

Bugün 19 Mayıs.

Geliyor...

Bir yolcu kalkıyor sessiz rıhtımdan

Denizler, geceler ona eş gibi

Yolunu bekliyor dört gözle vatan

Samsun'dan doğacak bir güneş gibi

Kalplerde çağlayan onun sevgisi

Gönüller, yürekler onunla dolu

Ümitler taşıyor haykıran sesi

Akıyor yanına Anadolu

Karanlık geceler sona erecek

Doğacak yurduma yeniden hilal

Geliyor milletim! Sahibin gerçek,

En büyük evladın Mustafa Kemal

Nebil Fazıl Aslan

MUSTAFA KEMAL VARDI

Yurdu düşmanlar sardı,

Güneşimiz karardı.

Ninelerin gözleri

Birer kanlı pınardı.

Serin bahar meltemi

Gibi beyaz bir gemi

Samsun'a demir attı,

Göklerimiz ağardı.

Bu gemide inanan,

Yurda şan, millete şan;

Büyük, eşsiz kahraman

Mustafa Kemal vardı

Necati Öngay

19 MAYIS'IN ANLAM VE ÖNEMİ KISACA

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.