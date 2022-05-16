19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Atatürk'ün 19 Mayıs ile ilgili şiirler en çok araştırılan konulardan oldu. Okullarda ve resmi törenlerde şiir okuyacak olan öğrenciler için En güzel 19 Mayıs şiirlerini haberimizde derledik. Bu özel günü şiirlerle taçlandırmak isteyenler için 19 Mayıs ile ilgili şiirler 2 kıtalık, 3 kıtalık, kısa, uzun, duygusal şiirler haberimizde yer alıyor.
O GELIYOR!
Yıl 1919
Mayıs'ın on dokuzu
Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını
Yeryüzüne can veren
Cana heyecan veren
Al yüzlü Oğan güneş.
Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar
Siz de bir an öyle yırtınız uykunuzu.
Uyanın Samsunlular!
Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını
Al yüzlü Oğan güneş
Bugün Çaltıburnu'ndan gülerek doğan güneş
19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ
19 Mayıs günü,
Doğmuş büyük ATAMIZ.
Masmavi gözleriyle,
Eritmiş düşmanları.
Gençlere etmiş hediye,
Bu en büyük bayramı.
Hep birlikte el ele,
Koruyalım vatanı
19 MAYIS
Coşuyor Karadeniz,
Çarpıyor yüreğimiz,
Açıldı Türk'ün önü,
Bekliyor Ata'yı
19 Mayıs günü.
Ata'm Samsun'a çıktı,
Yumruklarını sıktı,
Kurtuluşa hız oldu.
Savaştı içte, dışta,
Dünyaya yıldız oldu.
Ali Ertan
19 MAYIS ŞIIRI
Çelik gibi duruşun,
Şahin gibi bakışın,
Şimşek gibi gelişin,
Unutulmadı Atam.
Uğradığın yerler,
Söylediğin sözler,
Gösterdiğin hedefler,
Unutulmadı Atam.
Birkan Soylu
19 MAYIS
19 Mayıs günü,
Doğmuş büyük atamız.
Masmavi gözleriyle
Eritmiş düşmanları
Gençlere vermiş hediye,
Bu en büyük bayramı
Hep birlikte el ele,
Koruyalım vatanı
19 MAYIS
En uğurlu bir gündür
19 Mayıs bana
İstiklalin güneşi
Bugün doğdu vatana.
Kurtuluşun müjdesi
Bugün Samsun'dan geldi
Milletimin gür sesi
Önce buradan yükseldi.
İ. Hakkı TALAS
19 MAYIS
Yıl 1919,
Atam düştü yollara,
Bu vatan bizim dedi,
Güvendi o bizlere.
İşte bu yüzden,
Bu gün bizim gün,
Atamın sayesinde,
Kurtuldu bütün vatan!
19 Mayıs
Yurdu düşmanlar sardı,
Güneşimiz karardı.
Ninelerin gözleri
Birer kanlı pınardı.
Serin bahar meltemi
Gibi beyaz bir gemi
Samsun'a demir attı,
Göklerimiz ağardı.
Bu gemide inanan,
Yurda şan, millete şan;
Büyük, eşsiz kahraman
Mustafa Kemal vardı.
M.Necati ÖNGAY
19 MAYIS
Türk'ün temel taşıdır,
Onun ardından gelen
Kurtuluş Savaşı'dır.
İşte Türk gençliğine,
Sağlam temeldir, diye,
Türk'ün bu şanlı günü
Bırakıldı hediye.
Dünya 19 Mayıs
Bir kurtuluş düğünü.
Bugün 19 Mayıs
Gençlik ve Spor günü.
R. Gökalp ARKIN
19 MAYIS
Her yer spor,
Her yer çocuk,
Her yer eğlence,
Bugün 19 Mayıs.
Her çocuk elinde bayrak,
Her çocuk neşeli,
Her çocuk mutlu,
Bugün 19 Mayıs.
Her Türk anıyor,
Her Türk sayıyor,
Her Türk kutluyor,
Bugün 19 Mayıs.
Geliyor...
Bir yolcu kalkıyor sessiz rıhtımdan
Denizler, geceler ona eş gibi
Yolunu bekliyor dört gözle vatan
Samsun'dan doğacak bir güneş gibi
Kalplerde çağlayan onun sevgisi
Gönüller, yürekler onunla dolu
Ümitler taşıyor haykıran sesi
Akıyor yanına Anadolu
Karanlık geceler sona erecek
Doğacak yurduma yeniden hilal
Geliyor milletim! Sahibin gerçek,
En büyük evladın Mustafa Kemal
Nebil Fazıl Aslan
MUSTAFA KEMAL VARDI
Yurdu düşmanlar sardı,
Güneşimiz karardı.
Ninelerin gözleri
Birer kanlı pınardı.
Serin bahar meltemi
Gibi beyaz bir gemi
Samsun'a demir attı,
Göklerimiz ağardı.
Bu gemide inanan,
Yurda şan, millete şan;
Büyük, eşsiz kahraman
Mustafa Kemal vardı
Necati Öngay
19 MAYIS'IN ANLAM VE ÖNEMİ KISACA
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.