AA 21 Nisan 2020 Salı 11:14 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 11:14

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yarışma kapsamında, yaptıkları ihracat, istihdam, istikrarlı büyümeyle bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunan, Ar-Ge ve teknoloji konusunda başarılı çalışmalar gerçekleştiren sanayici, kişi ve kuruluşlar belirlendi.



İZTEK Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Eser Pala, bu yıl ikincisi düzenlenen ve çok sayıda projenin Ar-Ge ve teknoloji başlıkları altında değerlendirildiği yarışmayı, yeni teknoloji ve metotların sanayiye kazandırılması, Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon kültürünün yaygınlaşması, üniversite-sanayi iş birliğinin artırılması, Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon çalışmalarında yeni ortaklıkların başlatılması, üretimdeki katma değerin çoğalması, yeni fikirlerinin sunulabileceği ve hayata geçirilebileceği platformun oluşturulması amacıyla düzenlediklerini söyledi.



Gelecek senelerde de ödüllerin verilmesine daha büyük katılımlarla devam edileceğini belirten Pala, yeni tip koronavirus (Kovid-19) salgınının yarattığı sorunlar dolayısıyla yarışmanın fiziksel etkinliklerini ertelediklerini bildirdi. Pala, teknoloji ve Ar-Ge konularında çalışan firmalara motivasyon olması açısından değerlendirme sonuçlarını açıklama kararı aldıklarını dile getirdi.



İZTEK İnovasyon Ar-Ge ve Teknoloji Ödülleri 2020'de Yılın En İyi Ar-Ge Projesi ödülünü "Drone Savar Silahı" projesiyle Harp Arge AŞ kazandı.



Geliştirdiği anten teknolojisi sayesinde elektronik harp silahlarının boyut ve ağırlıklarını azaltan şirket, ES-60 Elektromanyetik Silah'ı yaptı. Daha önce uygulanmamış bir teknik çözüm geliştiren Harp Arge AŞ, 2,5 kilogramlık yeni silah sistemi ile 3 kilometre mesafedeki "drone"ları çok kısa sürede etkisiz hale getirebiliyor.

- Teknolojide geri kazanım ve üretim projesi birinciliği aldı



Teknoloji dalında birincilik ödülü Atık Yüzey Temizleme Çözeltilerinden Sülfürik Asit Geri Kazanımı ve Demir Sülfat Heptahidrat Üretimi Projesi ile Sistemas Teknoloji Sistem Üretimi firmasının oldu.



Ar-Ge kategorisinde ikinciliği Kendini Ayarlayan Akıllı Debriyaj Baskısı Projesi ile Dönmez Debriyaj, üçüncülüğü Hederli Su Borulu Çok Geçişli (4 ve Daha Fazla) Kazan Projesi ile Çiftel Makina ve jüri özel ödülünü PVC Levha Üzerine Kumaş Kaplama Yöntemi Projesi ile Gürmen PVC Plastik firmaları kazandı.



Teknoloji kategorisinde ikinciliği 4-In Fırçasız DC Motorlu (BLDC) Aksiyel Fan Geliştirilmesi Projesi ile Faz Elektrik, üçüncülüğü Türkiye'nin İlk 1500 litre/dakika Debili Yüksek Basınç Su Soğutmalı Hava Kompresörü Projesi ile Alkın Kompresör ve jüri özel ödülünü Vidalama Hattı Projesi ile Promeda Elektrik ve Aydınlatma firmaları aldı.