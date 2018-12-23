En mükemmel beste Üstad’ın şiirlerinden

Besteci Yücel Arzen ve Sulukule Sanat Akademisi, 5. Necip Fazıl Ödülleri Töreni’nde sergiledikleri performansla dinleyicileri mest etti. Geçen yıl Üstad’ın ‘Surda Bir Gedik Açtık’ eserini besteleyerek Başkan Erdoğan’ın isteği üzerine bir kez daha seslendiren Arzen, bu kez ‘Şarkımız’ ve ‘Sakarya Türküsü’ ile davetlilerin karşısına çıktı. Yücel Arzen ve Sulukule Sanat Akademisi’nin buluşmasıyla birlikte müzik şöleninin yaşandığı gecede ‘Sakarya Türküsü’ büyük beğeni topladı. Törene dair duygularını Star’a anlatan Arzen “4. Necip Fazıl Ödülleri Töreni’nde Başkan Erdoğan’ın ‘Bu kadar mı?’ sorusundan sonra bu güzel yolculuğa devam ettim. Bu yıl bestelemek için Necip Fazıl’ın ‘Sakarya Türküsü’ ve ‘Şarkımız’ adlı şiirlerini seçtim. Çünkü duygusal ihtiyacımı karşılayan şiirlerdi bunlar. Bilinçaltımın karşılığını bu şiirlerde buldum. Bugünkü eksikliğimi tamamladılar. Şiirleri besteledikten sonra Mehmet Kısakürek başta olmak üzere hak sahipleriyle görüştüm, onların iyi dilekleri ve telkinleriyle bestelerimi hazırladım” dedi.

SURDA GEDİK AÇTI

Geçen yıl büyük bir ilgiyle karşılaştığını ifade eden Arzen, şöyle konuştu: “Bu sene hem kendimden beklentim hem de dinleyicinin beklentisi yüksekti. ‘Surda bir gedik açmak’ bir iddia oluşturmuştu. En büyük endişem, bu beklentiyi karşılayıp karşılamayacağıma dairdi. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve bence şu ana kadar yapılmış en mükemmel bestelerdendi. Gecenin önemine ve durduğu yere çok uygundu. Nuh Albayrak başta olmak üzere Star Gazetesi’ne, düzenleme komitesine ve bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ama en büyük teşekkürüm Başkan Erdoğan’a. Onun spotları benim üzerime çevirmesinden sonra beklenti arttı ve bu besteler meydana geldi.” Sulukule Sanat Akademisi’yle iki haftadır bu özel geceye hazırlandıklarını ifade eden Arzen “Bir orkestraya ihtiyacım vardı. Yetenekli ve ümitli olan Sulukule Akademi Orkestrasıyla çalışmanın kendimi ifade etmem ve orada eseri sunmam açısından çok daha doğru olduğunu düşündüm. Zaten birkaç kez görüşmüştük. Akademide bir workshop yapmıştım, birkaç kez ziyaret etmiştim” dedi.

ERDOĞAN TEBRİK ETTİ