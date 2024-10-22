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En son 2014 yılında yapılmıştı! Sektör profesyonellerini bir araya getirecek kritik toplantı İstanbul'da düzenlenecek

Avrupa Toplantılar ve Etkinlikler Konferansı (EMEC) 2025, 10 yıllık aranın ardından 22-25 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek. Önemli isimleri bir araya getirecek olan konferansın Türkiye'nin küresel sahnedeki konumunu sergilemesi için muazzam bir fırsat olacağı ifade edildi.

AA22 Ekim 2024 Salı 16:32 - Güncelleme:
En son 2014 yılında yapılmıştı! Sektör profesyonellerini bir araya getirecek kritik toplantı İstanbul'da düzenlenecek
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Toplantılar, Teşvik Seyahatleri, Konferanslar ve Sergiler Derneğinden yapılan açıklamaya göre (MICE), Meeting Professionals International (MPI) tarafından düzenlenen Avrupa Toplantılar ve Etkinlikler Konferansı (EMEC) 2025, İstanbul'da 22-25 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak.

En son 2014 yılında İstanbul'da düzenlenen konferans, 10 yıllık aranın ardından sektör profesyonellerini bir araya getirecek.

"İSTANBUL'A DÖNÜŞ ÖNEMLİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MPI Başkanı ve Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Paul Van Deventer, İstanbul'a dönüşün önemli olduğunu vurguladı.

EMEC'in uzun zamandır küresel etkinlik camiası için bir mihenk taşı olduğuna ve yenilik, öğrenme ile bağlantılar yoluyla profesyonel gelişimi teşvik ettiğine değinen Deventer, şunları kaydetti:

"10 yılı aşkın bir sürenin ardından İstanbul'a geri dönmek, sadece şehrin kalıcı cazibesinin bir kanıtı değil, aynı zamanda bu ikonik destinasyonu çevreleyen heyecan ve popülerliğin de açık bir göstergesidir. İstanbul, uluslararası izleyicilerimizde yankı uyandıran gelenek ve modernliğin eşsiz bir karışımını sunuyor ve EMEC'i bu canlı şehre geri getirmekten heyecan duyuyoruz."

ÖNEMLİ ETKİYE SAHİP

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü İsmail Bütün ise EMEC'in küresel MICE camiası üzerinde yaratacağı etkiye işaret etti.

İstanbul'un büyük ölçekli uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapma konusunda kanıtlanmış bir geçmişi olduğunu belirten Bütün, "EMEC 2025'e ev sahipliği yapmak Türkiye'nin küresel MICE sahnesindeki konumunu sergilemesi için muazzam bir fırsattır. EMEC'in geri dönüşü, toplantı ve etkinlik profesyonelleri için önde gelen bir destinasyon olarak büyüme ve gelişme konusundaki kararlılığımızı vurguluyor." yorumunu yaptı.

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