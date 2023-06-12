CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisi sonrasında partide 'değişim' isyanı patlak verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere pek çok partili Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini belirten açıklamalarda bulundu. Ancak koltuk sevdası ayykuka çıkan Kılıçdaroğlu hala direniyor. Son olarak CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım." şeklinde cevap verdi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Özgür Özel, hem CHP'ye hem de Altılı Masa'ya ilişkin bir dizi özeleştiride bulundu.

"BU SEÇİMLER, SONUÇLARINDAN ÇOK CİDDİ DERSLER ÇIKARILMASI GEREKEN BİR YENİLGİDİR"

"Seçimde başarılı değildik" diyen Özel, "Bu, sonuçlarından çok ciddi dersler çıkarılması gereken bir yenilgidir." ifadelerini kullandı.

"HDP ADAY ÇIKARSAYMIŞ BİZİM İÇİN DAHA AVANTAJLI OLURMUŞ"

Özel, "HDP'nin aday çıkarmaması CHP ile HDP'nin ortak stratejisi değildi. Bugün anlaşılıyor ki yanlışmış. HDP aday çıkarsaymış bizim için daha avantajlı olurmuş" dedi.

"ALTILI MASA'DAKİ PARTİLERİN BEKLENEN KADAR KATKISI OLMADI"

Altılı Masa'daki partilerin beklenen kadar katkısı olmadığını ifade eden Özel, "Yüzde 5 düzeyinde katkı yapması beklenen ortakların anketlerde yüzde 0,7-1 civarında katkı yaptığını ölçümledik" diye konuştu.

KÜÇÜK ORTAKLARA 39 MİLLETVEKİLİ VERİLMESİ

Özel, Altılı Masa'daki partilerin katkısının az olmasına karışın 39 milletvekili verilmesine ilişkin gelen tepkilere şöyle cevap verdi: İttifakın iç hukukunun olması lazımdı. İç hukuktan anladığım şu: Milletvekilliklerinin nasıl dağıtılacağı. 'Şu tarihte şu üç şirketin 15 gün arayla yapacağı altı anketin aritmetik ortalaması partilerin alacakları milletvekili sıralarını belirler' demeliydik. Müzakereye dayalı paylaşım bizi sıkıntıya soktu. Bu birliktelik siyasal ortaklaşma değil, teknik bir işbirliğiydi. Ama kendi seçmenimize de anlatamadık. Oy kaybıyla sonuçlandı.

"KAYBEDEN TAKIMDA SANTRAFOR OLMAK YERİNE ŞAMPİYON TAKIMDA HER MEVKİDE OYNAMAYA TALİBİM"

Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na aday olup olmadığı sorusuna da şöyle cevap verdi:

"Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım."