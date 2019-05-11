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En yaşlı hakimin yerine mevzuata hakim başkan

AK Parti, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yol açan usulsüzlükleri de dikkate alarak, bundan sonraki seçimlerde benzer yanlışlara düşülmesini önleyecek tedbirleri içeren yasal düzenlemenin çerçevesini oluşturdu.

  • STAR ANKARA
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AK Parti hukukçuların tespitleri arasında, ilçe seçim kurulu başkanlarının seçim mevzuatına hakim olup olmayışı öne çıktı. Mevcut yasada, ilçe seçim kurulu başkanlarının, o bölgenin “en kıdemli hakimi” olacağı hükmü bulunuyor. İlçedeki en kıdemli hakim olmakla birlikte her hakimin seçim mevzuatına “hakim” olamayacağına işaret eden AK Parti kurmayları, özellikle tekrar sayım işlemleri sırasında yaşları oldukça ileri olan hakimlerin zorlandığına dikkat çekti.  

YSK, TIPKI HSK GİBİ GÖREVLENDİREBİLİR

AK Parti hukukçuları, yapılacak düzenlemeyle, “en kıdemli hakim” yerine, “1’inci Derece hakimler arasından seçilmesi” şeklinde bir formülün hayata geçirilebileceğini ifade ettiler. 1’inci Derece hakimler arasından kimin seçileceğine ise Yüksek Seçim Kurulu’nun karar verebileceğine dikkat çekildi. AK Parti kurmayları, “Nasıl ki Hakimler Savcılar Kurulu, hakim görevlendirmelerini yapıyor. Burada da YSK yapabilir. HSK’nın görevini YSK üstlenebilir. YSK, ilçe seçim kurulu başkanlığı yapacak hakimi belirlerken ‘seçim mevzuatına hakim’ olan bir isme özen gösterebilir” yorumunda bulundular. Sistemin, herhangi bir suistimale yol açmayacak şekilde düzenlenmesinin esas olduğuna işaret eden parti hukukçuları, seçimin güvenilirliğine gölge düşürecek işlemlerin bu şekilde ayıklanması gerektiğini vurguladılar.

Başkan Erdoğan, Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi´nin açılışına katıldı.

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