En yeni Cuma mesajları 2018 resimli Cuma mesajı – 21 Eylül Cuma namazı saatleri
Resimli anlamlı ve duygusal Cuma mesajları göndermek isteyenler için derlediğimiz mesajları kullanabilir ve sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Cuma mesajları gönderme geleneği her hafta olduğu gibi bu hafta da kendisini tekrar edecek ve 21 Eylül Cuma günü birçok kişi çevresindeki insanlara mesaj gönderecek. Haberimizde bulunan resimli veya sadece yazılı Cuma mesajlarını kullanabilir ve onlara kendinizi hatırlatabilirsiniz. 21 Eylül Cuma namazı vakitlerini öğrenmek için de sayfamızda yer alan “namaz vakitleri” linkine tıklayabilir ve ilinizdeki Cuma namazı vakti hakkında bilgi edinebilirsiniz. Cenabı Allah Hucurat suresinde müminlerin kardeş olduğunu belirtmektedir. İşte Cuma günü sayesinde bu kardeşlik pekişir. Zira o gün kardeşler bir araya gelmek suretiyle aralarındaki muhabbet ve sevgi bağları güçlenir. Hep birlikte toplu olarak namaz kılar, dua ve niyazda bulunurlar.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte Cuma mesajları göndermek de bir gelenek halini aldı. Yaratıcı ve anlamlı Cuma mesajlarının araştırılması internette bir hayli popüler. Haberimizde bulunan yeni ve resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinize Whatsapp veya sosyal medya üzerinden gönderebilir ve onlara kendinizi hatırlatabilirsiniz. Bir diğer merak edilen konu ise Cuma namazı vakitleri oldu. 21 Eylül Cuma günü Cuma namazı kılacak vatandaşlar, illerindeki Cuma namazı vaktini öğrenmek istiyor. Sayfamızda yer alan namaz vakitleri linkine tıklayarak il il namaz vakitlerini öğrenebilirsiniz. Cuma günü, Müslümanlar için çok önemli bir gündür. Bu günde Müslümanlar camide toplanıp birlikte Cuma namazını kılarlar Topluca yapılan bu ibadet, o günü bayram günü değerine yükseltir.
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21 EYLÜL CUMA MESAJLARI
*Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam.
*Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli Cumalar dilerim.
*Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, Cumamız mübarek olsun.
*Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.
*Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı Cumalar dilerim.
*Allahım benim dualarımı, bana dua edenlerin duasını, benden dua bekleyenlerin duasını ve ümmeti Muhammedin dualarını kabul eyle. Selam ve Dua ile hayırlı cumalar.
- Rabbim! Bizleri yüreği paslanmış, adını anmayı unutmuş insanlarla karşılaştırma! Hayatı anlamı ile yaşamak dileği ile. Mutlu Cumalar...
- "İnsanların güzelce hizmet ve sohbet etmesine en layık olan kimdir?” Hazreti Peygamber; “Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi. “Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi.”Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi. “Sonra babandır” buyurdu. Ebu Hureyre (r.a.) Buhari Rabbim bizleri Ana babalarının rızasını alan hayırlı evlatlardan eylesin.
- Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer.Hayırlı cumalar!
- Bütün hamd ü senalar sanadır. Övgü ve şükürler sanadır, dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur ALLAH’ım. (Cumanız Mübarek Olsun)
- Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Hayırlı cumalar…
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