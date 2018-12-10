Ender İnşaat’tan 23. Yılına Özel 23 Bin TL Fiyat Avantajı “İNCİYAKA ANKARA”

Yön Grup bünyesinde faaliyet gösteren ve sektördeki 23. yılını geride bırakmaya hazırlanan Ender İnşaat, Türkiye'nin geleceğine ve güçlü ekonomisine güvenin göstergesi olarak prestijli projesi İNCİYAKA ANKARA’da inşa çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Ankara’nın en hızlı gelişen ve değer kazanan bölgelerinden Mamak’ta yükselen İNCİYAKA ANKARA , konforlu daireleri, prestijli cadde mağazalarıyla bölgenin sembol projesi olarak hayata geçiyor.

İNCİYAKA ANKARA’yı kaliteli yaşamın ve kazançlı yatırımın referansı niteliğinde geliştiren Ender İnşaat, projeyi bölgenin ilk spor ve sosyal yaşam alanlarına sahip, güvenlikli, otoparklı markalı konut projesi olarak konumlandırıyor.

23. YILINDA 23.000 TL FİYAT AVANTAJI SUNUYOR

Konut alıcılarına yılın son fırsatını sunan Ender İnşaat, mevcut kampanya ve enflasyonla topyekün mücadele kapsamında yer verdiği yüzde 10’luk indirime ek olarak 23. yılında 23 bin TL’lik fiyat avantajı sağlıyor. 3+1 daireleri peşinde 499.000 TL’den başlayan fiyatlarla sunan firma, İNCİYAKA ANKARA’yı geniş ailelerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarladı.

276 konut ve 25 ticari ünitenin yer aldığı projede; 163 metrekare büyüklüğünde 3,5+1 ve 180 metrekare büyüklüğünde 4,5+1 daire tipleri bulunuyor.

İNCİYAKA ANKARA’da; 3 oda 1 salon ve 4 oda 1 salon olarak belirtilen tüm dairelerde ayrıca 10 metrekare büyüklüğünde bir yemek odasına daha yer veriliyor.

KONFORLU SOSYAL YAŞAM ALANLARINA SAHİP

Kesintisiz 15 bin metrekare yeşil alana sahip proje, zengin sosyal donatı alanlarıyla dikkat çekiyor.

Sağlıklı bir yaşam için fitness merkezi, sauna, Fin hamamı ve açık spor alanlarının bulunduğu projede ayrıca; çocuk oyun alanları, gölet, bahçe içinde kamelyalar, yürüyüş ve bisiklet yolları yer alıyor.

İNCİYAKA ANKARA’da ayrıca her bir konut için planlanan kapalı otoparkın yanı sıra açık misafir otoparkına da yer veriliyor.

ÇEVRECİ AKILLI BİNALAR

Lüks ve konforlu detaylara sahip proje, akıllı bina konsepti özellikleriyle diğer projelerden ayrışıyor.

İNCİYAKA ANKARA’da 24 saat güvenlik sistemi ve plaka tanıma sistemiyle site içinde güvenlik en üst düzeyde sağlanıyor. Ayrıca dairelerde bulunan yerden ısıtma ve ses yalıtımın yanı sıra, her bir bağımsız bölümün tükettiği enerji kadar ödeme yapmasını sağlayan kalorimetre özelliği de konut alıcılarına avantaj sağlıyor.