Endonezya Asyalı Sufi Ulema Meclisi'nden FETÖ fetvası: Yasaklansın, toplansın, haramdır...

Asya Endonezya Sufi Ulema Meclisi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili bir fetva yayımladı. Fetvada FETÖ elebaşısı Gülen'in Kuran ayetlerini tahrif ettiği vurgulanırken, tüm ülkelerin FETÖ faaliyetlerini durdurması ve yayınlarının toplatılması çağrısında bulunuldu.

Fetvada FETÖ elebaşısı Gülen'in öğretilerinin İslam akidesini bozabilecek nitelikte olduğu belirtildi. Gülen'in ilk zamanlarda Bediüzzaman Said Nursi'ye nispet ederek öğretilerini yaymaya çalıştığı ifade edilirken, zamanla Said Nursi'nin de görüşlerini tahrif ettiğinin anlaşıldığı vurgulandı.

FAALİYETLERİNE KATILMAK HARAMDIR

FETÖ elebaşısı Gülen ve takipçilerinin tüm dünyada yapmış oldukları faaliyetler ve bu faaliyetlere katılmanın ''haram'' olduğu belirtilerek bu faaliyetlerde bulunanlar tevbeye davet edildi. Fetvada elebaşı Gülen ve FETÖ'cülerin 15 Temmuz 2016'da Türkiye'ye karşı giriştikleri hain darbe kalkışması ve yaptıklarının hesabını Türkiye ve tüm Müslümanlara vermesi gerektiğinin altı çizildi.

DÜNYAYA FETÖ ÇARĞISI

Fetvada FETÖ tehlikesine dikkat çekilerek ''Başta Endonezya Cumhuriyeti başkanı olmak üzere tüm ülkelerin liderlerinden ve alimlerden Fetullah Gülen hareketinin ülkelerindeki tüm faaliyetlerinin durdurulmasını ve İslami akideye zarar veren kitaplarının da yasaklanmasını ve toplatılmasını talep ediyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

İşte o fetva...