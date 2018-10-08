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Endonezya Asyalı Sufi Ulema Meclisi'nden FETÖ fetvası: Yasaklansın, toplansın, haramdır...

Asya Endonezya Sufi Ulema Meclisi yayımladığı bir fetva ile FETÖ tehlikesine dikkat çekerek bütün faaliyetlerinin durdurulması çağrısında bulundu.

  • star.com.tr
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Asya Endonezya Sufi Ulema Meclisi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili bir fetva yayımladı. Fetvada FETÖ elebaşısı Gülen'in Kuran ayetlerini tahrif ettiği vurgulanırken, tüm ülkelerin FETÖ faaliyetlerini durdurması ve yayınlarının toplatılması çağrısında bulunuldu.
 
Fetvada FETÖ elebaşısı Gülen'in öğretilerinin İslam akidesini bozabilecek nitelikte olduğu belirtildi. Gülen'in ilk zamanlarda Bediüzzaman Said Nursi'ye nispet ederek öğretilerini yaymaya çalıştığı ifade edilirken, zamanla Said Nursi'nin de görüşlerini tahrif ettiğinin anlaşıldığı vurgulandı.
 
FAALİYETLERİNE KATILMAK HARAMDIR
 
FETÖ elebaşısı Gülen ve takipçilerinin tüm dünyada yapmış oldukları faaliyetler ve bu faaliyetlere katılmanın ''haram'' olduğu belirtilerek bu faaliyetlerde bulunanlar tevbeye davet edildi. Fetvada elebaşı Gülen ve FETÖ'cülerin 15 Temmuz 2016'da Türkiye'ye karşı giriştikleri hain darbe kalkışması ve yaptıklarının hesabını Türkiye ve tüm Müslümanlara vermesi gerektiğinin altı çizildi.
 
DÜNYAYA FETÖ ÇARĞISI
 
Fetvada FETÖ tehlikesine dikkat çekilerek ''Başta  Endonezya  Cumhuriyeti  başkanı  olmak  üzere  tüm  ülkelerin  liderlerinden  ve  alimlerden  Fetullah  Gülen hareketinin  ülkelerindeki  tüm  faaliyetlerinin  durdurulmasını  ve  İslami  akideye  zarar  veren  kitaplarının da yasaklanmasını ve toplatılmasını talep ediyoruz.'' ifadelerine yer verildi.
 
İşte o fetva...
 

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