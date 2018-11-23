Endonezya Doğu Nusa Tenggara valisi komodo ejdelerini görmek isteyenlerin 500 dolar vermesi gerektiğini söyledi

Komodo Ulusal Park'ta bulunan dünyanın en büyük kertenkelesine ev sahipliği yapan Doğu Nusa Tenggara eyaletinin valisi, turistlerin nesli tükenmekte olan komodo ejderlerini doğal ortamlarında görmek için ödediği fiyatı az buldu ve mevcut fiyatın tam 50 katını vermesi gerektiğini söyledi.