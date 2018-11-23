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Endonezya Doğu Nusa Tenggara valisi komodo ejdelerini görmek isteyenlerin 500 dolar vermesi gerektiğini söyledi

Endonezya Doğu Nusa Tenggara valisi nesli tükenmekte olan komodo ejderini görmek isteyen turistlerin şimdiki fiyatın 50 katını ödemesi gerektiğini söyledi.

  • star.com.tr
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Komodo Ulusal Park'ta bulunan dünyanın en büyük kertenkelesine ev sahipliği yapan Doğu Nusa Tenggara eyaletinin valisi, turistlerin nesli tükenmekte olan komodo ejderlerini doğal ortamlarında görmek için ödediği fiyatı az buldu ve mevcut fiyatın tam 50 katını vermesi gerektiğini söyledi.

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