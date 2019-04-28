Endonezya’da “çok çalışmaktan” ölenlerin sayısı 270’i aştı

Dünyanın bir günde gerçekleştirilen en büyük seçiminin yapıldığı Endonezya’da 270’ten fazla seçim görevlisi, yoğun çalışmaktan dolayı hayatını kaybetti.

17 Nisan’da yapılan seçimler kapsamında 260 milyon nüfuslu Endonezya’da ilk kez hem devlet başkanı hem de ulusal ve bölgesel meclisler için sandık başına gidildi.

Yaklaşık 193 milyon seçmenin bulunduğu Endonezya’da seçimlere katılım oranı yüzde 80’lerde gerçekleşirken, yaklaşık 800 bin seçim noktasında beş farklı seçim pusulasına oy basıldı.

Endonezya Genel Seçim Komisyonu Sözcüsü Arief Priyo Susanto, Reuters’te yer alan bilgiye göre, dün gece itibarıyla aşırı yorgunlukla ilgili olarak 272 seçim görevlisinin hayatını kaybettiğini, bin 878 görevlinin ise hasta olduğunu açıkladı.

Milyonlarca sandıktaki oy pusulalarının elle sayılmasının çok uzun saatler boyunca sürmesi dolayısıyla yorgunluk temelli rahatsızlıklardan dolayı ölenlerin sayısı artmaya devam ederken, seçim komisyonu ise bundan dolayı yoğun eleştiri altında bulunuyor.

Kesin olmayan ilk sonuçlara göre mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo, devlet başkanlığı seçimini muhalif aday Prabowo Subianto’nun 9-10 puan önünde tamamladı. Buna karşın, her iki aday da zafer ilân etti.

Endonezya Genel Seçim Komisyonu, seçimi yapılan devlet başkanlığı ile ulusal ve yerel parlamentoların sonuçlarını 22 Mayıs’ta açıklayacak.