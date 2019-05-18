22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Endonezya'da iftar sofralarının hafif atıştırmalıkları: Takjil

Endonezya'da daha hafif bir iftar geçirmek isteyenler 'takjil' olarak adlandırılan atıştırmalıklarla oruçlarını açıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Endonezya'da Müslümanlar, gün boyu tutulan orucun ardından zinde kalabilmek için iftarlarını palmiye şekeri, Hindistan cevizi sütü ve çeşitli meyvelerin karışımıyla hazırlanan tatlı ve içeceklerin yanı sıra börek gibi hafif atıştırmalıklarla yapıyor.

Ülke genelinde özellikle ramazan ayında cami önleri, sokaklar ve belirli alanlarda kurulan pazarlarda satılan ve genel olarak takjil adı verilen atıştırmalıklara halk yoğun ilgi gösteriyor.

İftardaki atıştırmalıklar arasında en çok rağbet gören kolak tatlısı, farklı çeşitlerde pandan yaprağı, palmiye şekeri ya da Hindistan cevizi sütü, kabak, tatlı patates, muz, Güneydoğu Asya'ya özgü jak gibi çeşitli meyve ve sebzelerden hazırlanıyor.

Ramazan ayında restoranlar da iftar için gelen müşterilerine kolak tatlısını ücretsiz ikram ediyor.

Ayrıca kolak tatlısının, tropikal iklime sahip Endonezya'da, her yıl ramazanın sıcak havada geçmesi nedeniyle gün boyu yaşanan sıvı kaybı, halsizlik, yorgunluk ve düşen kan şekerine de iyi geldiği düşünülüyor.

Öte yandan Açe eyaletindeki Müslümanlar da oruçlarını genellikle Hindistan cevizi ve şeker kamışı suyuyla açıyor.

Başkent Cakarta'daki Bendungan Hilir Pazarı'nda kolak tatlısı satan Yuli Ahmed, ''Çeşitli sebze ve meyvelerden hazırladığım kolak tatlısı ve çorba satıyorum. Bunlar, hem enerji hem de vitamin açısından zengin gıdalar. Halk özellikle öğleden sonra pazara akın etmeye başlıyor.'' dedi.

Cakarta'da özel bir şirkette çalışan 25 yaşındaki Jefri Tamara da ''Buradaki pazara yakın bir yerde oturuyorum. İftar için çok çeşitli alternatifler olduğu için ramazan ayının başından bu yana orucumu açmak amacıyla buraya geliyorum. Bu gıdaları hafif ve ucuz olması nedeniyle tercih ediyorum.'' diye konuştu.

Hafif gıdalarla iftarlarını açan Endonezyalı Müslümanlar, yemeklerini genellikle akşam veya teravih namazlarından sonra geceye yayarak yemeyi tercih ediyor.

E-5 karayolunu birbirine katan lüks otomobilli maganda kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türk askeri YPG/PKK'lı teröristleri vurdu

Türk askeri YPG/PKK'lı teröristleri vurdu

"Satış gelirlerimiz dış pazarda yüzde 20 oranında artış gösterdi"

'Satış gelirlerimiz dış pazarda yüzde 20 oranında artış gösterdi'

"Türklerden destek bekliyorum"

'Türklerden destek bekliyorum'

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Uçurumdan yuvarlanan AA muhabirine hakaret etti, adliyeye getirildi

Uçurumdan yuvarlanan AA muhabirine hakaret etti, adliyeye getirildi

Yakalanan PKK'lı teröristten 'İHA ve SİHA' itirafı

Yakalanan PKK'lı teröristten 'İHA ve SİHA' itirafı

'ABD kıymetimizi anladı'

'ABD kıymetimizi anladı'

DEAŞ'lı teröristi PKK'lılar sınıra ulaştırmış

DEAŞ'lı teröristi PKK'lılar sınıra ulaştırmış
 

POPÜLER HABERLER

Erdoğan´dan yaşlı kadınla seçim sohbeti

Erdoğan´dan yaşlı kadınla seçim sohbeti

322 metrede nefes kesen çalışma

322 metrede nefes kesen çalışma

Bitlis'te yerin 5 km altında tespit edildi, gelecekte aktif hale gelebilir

Bitlis'te yerin 5 km altında tespit edildi, gelecekte aktif hale gelebilir

Gelecek nesillerin de oynayabilmesi için topaç yapıyor

Gelecek nesillerin de oynayabilmesi için topaç yapıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA