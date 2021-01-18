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Endonezya'daki selde 113 bin kişi yerinden oldu

Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde yaklaşık 112 bin 709 kişinin yerinden olduğu bildirildi.

AA18 Ocak 2021 Pazartesi 09:29 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 09:29
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Tempo gazetesinin haberine göre, sel felaketinde, Banjar, Tapin, Tabalong, Balangan ve Hulu Sungai Tengah ilçelerinin yanı sıra Banjar Baru kenti ve Tanah Laut bölgesinde 27 bin 111 ev sular altında kaldı.

Bölge genelinde evleri selden etkilenen yaklaşık 90 bin kişinin geçici barınma merkezlerine yerleştirildiğini aktaran yetkililer, sel nedeniyle 112 bin 709 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Yetkililer, ayrıca su baskınlarında şu ana kadar 15 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Öte yandan Batı Cava eyaletindeki Cihanjuang köyünde 9 Ocak'ta 4 farklı noktada meydana gelen heyelanlarda 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybının 32’ye yükseldiği açıklandı.

Kayıp olan 8 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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