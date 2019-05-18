Endonezya'nın Agung Yanardağı'nda hareketlilik

Tempo gazetesinin haberine göre, Agung Yanardağı'nda meydana gelen patlamalarda püsküren kül ve duman kraterden 2 bin metre yüksekliğe ulaştı.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezinden (PVMBG) yetkililer, halka, yanardağ kraterini çevreleyen 4 kilometrelik alanda faaliyette bulunulmaması uyarısı yaptı.

Yanardağda 1963'te yaşanan volkanik patlama sonucunda lav akışı 11 ay sürmüş, binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Takımadalar ülkesi Endonezya, Pasifik Okyanusu'nun "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan 130'a yakın aktif volkanın bulunduğu bir bölgenin merkezinde yer alıyor.