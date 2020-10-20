Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Sanayi Komisyonunda

AA 20 Ekim 2020 Salı 16:14 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 16:14

Komisyon, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş başkanlığında toplandı.

Komisyon Başkanı Elitaş, alt komisyon raporunun tamamlandığını belirterek, teklifin tümü üzerindeki görüşmelere ilişkin ilk sözü teklif sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Şatıroğlu'na verdi.

Şatıroğlu, dünya enerji piyasasında oluşan küresel ve bölgesel şartlara işaret ederek, sürdürülebilir, çevreyle uyumlu ve en düşük maliyetle enerji arzının önemine değindi.

Türkiye'de enerji ithalatının azaltılması için yeni politikaların kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Şatıroğlu, Akdeniz ve Karadeniz'deki çalışmaları anımsattı.

Her iki bölgeden de sevindirici haberlerin geldiğini anlatan Şatıroğlu, yapılan çalışmaların ciddiyet ve profesyonelce yürütüldüğünü, ayrıca aramaların milli gemilerle yapılmasının da ayrıca gurur verici bir gelişme olduğunu söyledi.

Komisyonda, milletvekilleri teklifin tümü üzerindeki görüşlerini dile getiriyor.